Ryu神隱7天「暴瘦近況」曝光！ 網驚：認不出來

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫妻檔Ryu和Yuma，近期爆出雙方各自婚內出軌的消息，先是爆出Ryu與女畫家有染，再來Yuma則是遭指偷吃日本YouTuber Tommy，令眾人深感震驚。然而，自Tommy發布道歉聲明後，Ryu皆未再發聲回應，近日他被曝光近況，整個人明顯消瘦，但氣色看起來還不錯。

Ryu消失多天，現況遭曝光了。（翻攝自IG）

日馬夫妻Ryu、Yuma近日爆出婚內接力出軌，時間軸以Yuma偷吃同鄉的小王YouTuber「Tommy」開始，Ryu接著在幾個月後也認識了中國女畫家。婚變醜聞曝光後，Ryu、Yuma昔日恩愛形象瞬間崩毀，以往同框Tommy的「三人行畫面」也被挖出，更讓一直以來支持他們的死忠粉絲難以置信。

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在Yuma和Tommy雙雙道歉後，中國女畫家近日轉發友人貼文，畫面中，可見一行人位在日本山區聚會，Ryu舉杯歡笑同慶，似乎逐漸走出婚變陰霾。照片曝光後，立刻掀起討論，有不少網友發現他和以往相比消瘦許多，「怎麼不像Ryu」、「完全認不出是哪個」、「變好瘦喔，之前一定痛徹心扉」。

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