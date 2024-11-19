台北101挺台灣 賈永婕同框日本大咖球星內川聖一

賈永婕（左）與日本軟銀前球星內川聖一同框。（翻攝自賈永婕臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2024年第三屆世界12強棒球賽，台灣隊18日以2比0完封古巴，在B組預賽拿下4勝1敗佳績，今（19）日將出發至日本東京，進行四強超級循環賽。

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台北101董座賈永婕昨開心在臉書發文祝賀，甜曬與日本軟銀前大咖球星內川聖一同框，興奮寫下：「謝謝台灣英雄，我們要去東京了！是不是有點燈就是有希望，歡迎日本朋友來台北101。」

賈永婕昨開心在臉書發文祝賀台灣隊前進日本東京。（翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕接著曬出一行人合照，網友粉絲眼睛為之一亮，因為竟是軟銀前選手內川聖一，當得知對方前來朝聖大谷翔平50/50紀念球，賈永婕興奮親自招待，更拿出中華隊球衣請內川聖一簽名，留下難能可貴畫面。

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2年前宣布引退的內川聖一來頭不少，以高打擊率與安打能力聞名，曾在2008年與2011年分別拿下兩聯盟打擊王獎項，更有「安打製造機」封號。

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