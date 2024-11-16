啦啦隊女神自曝「收藏癖」 私生活曝光揭真面目

〔記者林欣穎／台北報導〕「RAKUTEN GIRLS 2025桌曆」預購倒數兩天，人氣王若潼在桌曆拍攝中，融入了她熱愛的棒球元素，展現了一系列充滿運動精神的造型。談到這次的主題，她表示有非常多件球衣都是從美國球場親自買回來，「去一個球場就買一件。之前去美國球場表演或參觀，像大聯盟、運動家天使、道奇、巨人隊的球場，都會帶一件球衣回來當紀念。」

王若潼在桌曆拍攝中，融入了她熱愛的棒球元素。（樂天桃猿提供）

說起這次桌曆裡最喜歡的照片，若潼表示是3月穿著巨人球衣的造型，「這次特別在投手牛棚裡拍攝，是第一次進到裡面拍照，周圍全是棒球的氛圍，真的很棒，我自己非常喜歡那種感覺。」

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王若潼在桌曆拍攝中，融入了她熱愛的棒球元素。（樂天桃猿提供）

除了棒球主題外，桌曆中還融入了若潼私下貼近生活的一面，例如廚房、臥室等場景，展現她作為「隱藏宅女」的日常模樣。她笑說：「平時工作時都在南北奔波應援，休息時大部分時間我都待在家裡。」這次的桌曆包含了許多可愛又居家的畫面，希望能讓粉絲看到球場外的她。

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