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娛樂 最新消息

胡瓜回歸校園上課！嗨唱英文歌竟「巧遇國中同學」

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜經營YouTube頻道《下面一位》，最新一集播出胡瓜回歸校園生活，非常久沒有上學的胡瓜感到非常興奮，過往的回憶都湧上心頭，和賴慧如、笑笑、草莓一起擔任學生上課。

胡瓜（左二）回歸校園生活。（下面一位提供）胡瓜（左二）回歸校園生活。（下面一位提供）

影片中可以看到胡瓜同學的一日課表，首先胡瓜和同學們一起玩英文名字蘿蔔蹲，以及奪旗回答英文單字，沒想到胡瓜看似動作迅速向前，卻撲了個大空，只能看著同學洋洋得意的笑，搞笑撲空的樣子笑翻眾人。也在課堂上一起歡唱英文歌曲，邊唱歌邊學習英文的課程讓愛唱歌的胡瓜非常開心。

接著賴慧如帶著胡瓜來到日間照顧中心，笑稱胡瓜因為像是演藝圈的大家長，於是帶爸爸來「場勘」一下，照顧中心貼心的提供認知功能和肢體檢測的檢測，而除了胡瓜通過全部的考驗，認證身體健康度合格之外，其中有一題被問到：「手機號碼末三碼是多少？」胡瓜馬上說，「不要說末三碼，整個號碼我都不知道」，讓在場的大家都不敢相信。

胡瓜也體驗了許多團康活動，像是和大家一起進入KTV一起歡唱，牆壁上甚至驚見胡瓜的專輯照片，同學們紛紛向胡瓜告白表示喜愛。其中胡瓜在和其他長輩互動時，竟然巧遇自己的國中同學，對方還秀出手機內的照片證明給胡瓜看，讓胡瓜感嘆緣分真是特別。

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