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娛樂 日韓

「螢幕CP」金素恩沉默2日首發聲 黑白照淚別宋再臨

韓國男星宋再臨（左）過世，曾與他在實境節目扮假想夫婦的女星金素恩。（本報合成圖，翻攝自IG）韓國男星宋再臨（左）過世，曾與他在實境節目扮假想夫婦的女星金素恩。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國演員宋再臨日前傳出過世消息，享年39歲，由於噩耗來得突然，演藝圈的好友們不敢相信這是事實。曾經與宋再臨合作《我們結婚了》的圈內好友金素恩，兩人不但曾經傳出緋聞，宋再臨更已「老婆」稱金素恩，是很有名的「螢幕CP」。今（14）日金素恩終於在社群平台發出兩人合照，令人鼻酸。

金素恩發出一張兩人的黑白合照，「無法用世上的任何語言形容這種心痛。希望你的長途旅行不要感到寂寞」文字之間流瀉出濃濃哀傷，最後，金素恩還寫著「再會了…我的朋友…下次見」可見內心悲痛。

金素恩（左）沉默2日，在社群發出限時動態，曬出與宋再臨的合照。（翻攝自IG）金素恩（左）沉默2日，在社群發出限時動態，曬出與宋再臨的合照。（翻攝自IG）

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宋再臨死訊傳出後，有大批網友湧入金素恩社群帳號留言，很多人擔心金素恩悲傷過度，對此，金素恩說：「我有去好好送他一程了，不需要擔心我」。

宋再臨與金素恩2014年參加戀愛實境秀《我們結婚了》，在節目中兩人組成假想夫婦，相處時也洋溢著甜蜜和溫馨的感覺，因此受到許多觀眾喜愛，還有人敲碗希望兩人成為真的CP。2016年宋再臨與金素恩又在SBS電視劇《我們的甲順》合作，同樣引起關注。

宋再臨在演藝圈人緣極好。（翻攝自IG）宋再臨在演藝圈人緣極好。（翻攝自IG）

宋再臨2014年參加了人氣戀愛實境秀《我們結婚了》，在節目中展現了截然不同的一面，當時他與金素恩組成假想夫婦，憑藉獨特的魅力和幽默的個性受到觀眾喜愛。2016年，他出演SBS電視劇《我們的甲順》，首次擔任無線台作品的主角，且再次與金素恩搭檔合作，引起極大關注。

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