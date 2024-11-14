粉絲注意！《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》台版藍光限量版要來了

〔記者許世穎／台北報導〕稱霸2023年全台票房冠軍的《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》話題不斷，除了將於明天（15日）再度襲捲全台，更正式宣布將推出台灣版藍光BD，不只帶影迷重溫湘北跟山王熱血賽事的感動，還有許多驚喜要給大家。

《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》將推出藍光套裝台灣限量版。（六六喜喜提供）

代理商六六喜喜2023年成立，不僅代理及發行動畫，更期望為喜愛動漫的粉絲們打造一個專屬空間，提供代理動漫之最新商品。六六喜喜官方網路商城將於電影重映日當天上線，上架第一炮就是預售《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》藍光套裝台灣限量版。

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藍光套裝台灣獨家限量版除了有日規版的劇照小卡套組，還特製「籃球鑰匙圈」跟「紅色皮質手繩」，連外盒都下足功夫，獨家做成兩用型，摺起來放在附贈的展示架上可以當收藏盒，打開平鋪後是等比例縮小的籃球場，搭配「湘北、山王球號磁鐵」就會變成桌遊，讓粉絲擁有沉浸式體驗，自己扮演教練下戰術指導棋。

《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》藍光套裝台灣限量版即將展開預購。（六六喜喜提供）

套裝組的藍光光碟也將滿足影迷心願，不只有日文版，更有中文配音版本，並附加原著作者井上雄彥的訪談。光碟片封面以籃球造型來設計，非常值得收藏。六六喜喜官方網路商店11月15日正式上線，《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》藍光套裝台灣限量版將開放預購，售完為止。

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