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娛樂 電視

《影后》編導嚴藝文大讚潛力新星詹懷雲 期待台灣能有更多「許光漢」

〔記者李紹綾／台北報導〕謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲在Netflix影集《影后》聯手飆戲，該劇以演藝圈的生存實錄為主軸，窺探橫跨三世代的女演員們的內心世界。編導嚴藝文、監製丁長鈺11日出席2024NMEA亞洲新媒體高峰會，深入探討該劇的創作靈感與製作歷程。

《影后》編導嚴藝文出席2024NMEA亞洲新媒體高峰會。（Netflix提供）《影后》編導嚴藝文出席2024NMEA亞洲新媒體高峰會。（Netflix提供）

在論壇活動中，由Netflix華語內容總監黃怡玫所主持的「《影后》幕後：走進女性影視創作者的世界」環節，吸引了近百位來自影視產業、學術界及學生的觀眾現場參與，《影后》以描寫演藝圈生存實錄為主軸，刻畫劇中光鮮亮麗的影后們在同時作為「女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等寫實人生考驗。

《影后》監製丁長鈺出席2024NMEA亞洲新媒體高峰會。（Netflix提供）《影后》監製丁長鈺出席2024NMEA亞洲新媒體高峰會。（Netflix提供）

Netflix華語內容總監黃怡玫（左起）、《影后》編導嚴藝文、《影后》監製丁長鈺出席2024NMEA亞洲新媒體高峰會。（Netflix提供）Netflix華語內容總監黃怡玫（左起）、《影后》編導嚴藝文、《影后》監製丁長鈺出席2024NMEA亞洲新媒體高峰會。（Netflix提供）

近年不同創作背景的創作者對影視作品帶來的新視角，就如同編導嚴藝文由從前的演員身份轉作幕後創作者的成功經歷，在《影后》劇中，由謝盈萱所飾演的薛亞之一角，亦是一位由演員轉作電影製作人與經紀人的女性角色，對此嚴藝文分享了創作《影后》的靈感來源，可以說是她的個人經歷，以演員身份出身的她，演了二十多年的戲，對於總是類似的題材、僵化的角色感到有些失望與無力，對於曾經熱愛表演的自己心態上的改變也感到害怕，開始萌生了想轉做幕後的念頭，「既然我是一個演員，會有自己想演的角色、想說的故事，那不如就自己來試著寫寫看吧！」也是因此在當年得獎後，打開電腦寫下了《影后》最初的原型，創造了許多立體的女演員角色。

Netflix華語內容總監黃怡玫（左起）、《影后》編導嚴藝文、《影后》監製丁長鈺出席2024NMEA亞洲新媒體高峰會。（Netflix提供）Netflix華語內容總監黃怡玫（左起）、《影后》編導嚴藝文、《影后》監製丁長鈺出席2024NMEA亞洲新媒體高峰會。（Netflix提供）

詹懷雲（右）在《影后》飾演鮮肉房務員，曖昧楊謹華（左）。（Netflix提供）詹懷雲（右）在《影后》飾演鮮肉房務員，曖昧楊謹華（左）。（Netflix提供）

談及加入《影后》的契機，監製丁長鈺表示，「很開心能在當年文化部舉辦的媒合會上認識藝文，遇見《影后》這個作品，當時看見這些女演員角色的雛形就覺得非常迷人，很希望這個故事能被更多人看見，經過導演的重新編排，這些角色橫跨三個世代，相信在不同年齡層的觀眾，都能找到共鳴點。」在和編導嚴藝文的合作上更是一拍即合，兩人像是彼此的最佳戰友，總能十分有默契的相互配合。回顧10月於釜山影展的世界首映及所獲得的高度評價，編導嚴藝文坦言這趟旅程也帶給了她一點衝擊，就像是自己從前身為演員時，認為作為演員只需要把戲演好就好，然而這次在國際活動上見到了這些巨星們，她發覺擁有如明星這樣屬於自己地區的「品牌」還是很重要的，也舉例「像這次《影后》劇中飾演流氓的詹懷雲，當初我在金穗獎入圍短片上看見他，就覺得他很有潛力，我知道他在演這部戲時我給他的壓力很大，但如今看到作品播出後獲得好評，我就知道我當初的想法是對的，期待台灣能有更多『許光漢』。」坦言台灣確實需要這樣有實力又有魅力的明星存在。

楊謹華（右）在《影后》與年下男詹懷雲的組合充滿粉紅泡泡。（Netflix提供）楊謹華（右）在《影后》與年下男詹懷雲的組合充滿粉紅泡泡。（Netflix提供）

在製作影集與電影上皆有十分豐富經驗的監製丁長鈺，也向觀眾分享了影集與電影製作的異同，丁長鈺坦言：「因為前幾年疫情的關係，很多戲院關閉，產業的生態也開始有一些改變，因此也有許多的電影工作者開始投入影集製作的行列，加上國際影音平台的加入，所以在影集與電影製作的差距上，界線已經越來越小，我們也很開心並希望影集製作的規模與質感上能越來越好。」編導嚴藝文也分享「之前在做《俗女》我累積了一些在製作上的經驗，但這次我就告訴長鈺我希望我可以專注在創作這件事上，雖然內心或多或少會有製作上、預算上的考量，但我想的不是如何省錢，而是如何將錢花在刀口上，所以我也會比較敢大膽地跟我的監製要求一些東西。」監製丁長鈺也補充道「例如像這次劇中薛亞之（謝盈萱 飾）的家，就是一個高級的豪宅，不僅是為了想滿足觀眾對演藝圈華麗的想像，當我們的作品想向國際接軌看齊時，應該讓觀眾看見台灣也能有這樣的環境與條件，就連演員都開玩笑說『劇中角色以前的作品不是沒有成功嗎？這次竟然能住豪宅！』」令現場與會觀眾會心一笑。

同樣是以編劇出身的論壇主持人Netflix華語內容總監黃怡玫也補充道：「Netflix致力於尋求多元化、優質並涵蓋不同類型的在地內容，我們將持續為創作者搭建國際舞台，讓每一個有深度的在地故事得以被更多人看見。」透過這場由三位女性創作者同台對話的深度論壇，讓現場觀眾更加期待《影后》所帶出屬於不同世代的女性故事，也期待台灣影劇圈創作者們未來有更加優秀的作品與觀眾見面。

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