晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

于美人遭爆金援50萬！許志豪改口「承擔不起」內情曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手許志豪拍攝新歌《命中帶車位》MV，包括于美人、荒山亮、許常德、翁鈺鈞、蔡昌憲及陳孟賢等圈內好友全現身入鏡，讓他好感動。

許志豪9月舉辦發片記者會，于美人現身站台。（記者王文麟攝）許志豪9月舉辦發片記者會，于美人現身站台。（記者王文麟攝）

許志豪透露，專輯製作人荒山亮情義相挺，在新歌MV中扮演一名算命師，甚至自行打點行頭，到了現場還貼好鬍子，把工作人員全嚇了一跳，超級敬業。

許志豪拍攝新歌《命中帶車位》MV。（三立藝能提供）許志豪拍攝新歌《命中帶車位》MV。（三立藝能提供）

至於主持搭檔于美人、蔡昌憲也沒有缺席，力挺許志豪相隔12年才發片的堅定決心。

于美人是許志豪演藝之路的重要貴人，許志豪受訪笑說：「美人姐就是屬於不怒而威的人，可是不代表她不好相處，我已經在她旁邊10幾年了，她就是個很暖、又很貼心的好姐姐。」

于美人跨刀演出MV。（三立藝能提供）于美人跨刀演出MV。（三立藝能提供）

荒山亮扮演算命師，親自打理造型。（三立藝能提供）荒山亮扮演算命師，親自打理造型。（三立藝能提供）

許志豪推出新專輯《袂記的青春》，于美人之前在記者會上放話，要贊助台幣50萬，鼓勵他勇敢往前衝。

對此，許志豪受訪連忙表示「承擔不起」，「美人姐給我的東西，已經超越這些金額太多、太多了。」他根本不敢去多想這筆錢。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中