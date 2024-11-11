于美人遭爆金援50萬！許志豪改口「承擔不起」內情曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手許志豪拍攝新歌《命中帶車位》MV，包括于美人、荒山亮、許常德、翁鈺鈞、蔡昌憲及陳孟賢等圈內好友全現身入鏡，讓他好感動。

許志豪9月舉辦發片記者會，于美人現身站台。（記者王文麟攝）

許志豪透露，專輯製作人荒山亮情義相挺，在新歌MV中扮演一名算命師，甚至自行打點行頭，到了現場還貼好鬍子，把工作人員全嚇了一跳，超級敬業。

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許志豪拍攝新歌《命中帶車位》MV。（三立藝能提供）

至於主持搭檔于美人、蔡昌憲也沒有缺席，力挺許志豪相隔12年才發片的堅定決心。

于美人是許志豪演藝之路的重要貴人，許志豪受訪笑說：「美人姐就是屬於不怒而威的人，可是不代表她不好相處，我已經在她旁邊10幾年了，她就是個很暖、又很貼心的好姐姐。」

于美人跨刀演出MV。（三立藝能提供）

荒山亮扮演算命師，親自打理造型。（三立藝能提供）

許志豪推出新專輯《袂記的青春》，于美人之前在記者會上放話，要贊助台幣50萬，鼓勵他勇敢往前衝。

對此，許志豪受訪連忙表示「承擔不起」，「美人姐給我的東西，已經超越這些金額太多、太多了。」他根本不敢去多想這筆錢。

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