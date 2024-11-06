許光漢公益大使團服役2個月 首場表演曝光

替代役公益大使團今（6日）與衛福部南投啟智教養院舉辦「傳愛役演」公益活動。（役政司提供）

〔記者李文馨／台北報導〕替代役公益大使團今（6日）與衛福部南投啟智教養院舉辦「傳愛役演」公益活動，役政司指出，這是藝人許光漢進入公益大使團服役後的首場公益演出，他與同為大使團役男ACQUA源少年團體主唱黃峯茗攜手帶來多首歌曲。

役政司表示，公益大使團役男以「小王子星球歷險記」故事為主軸，結合音樂、舞蹈、魔術和雜技，帶給院生滿滿驚喜與快樂，不僅展現役男們的熱情與關懷，同時也彰顯他們為弱勢群體貢獻愛心的決心與力量。

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役政司提到，這是許光漢進入公益大使團服役後的首場公益演出，他與同為大使團役男ACQUA源少年團體主唱黃峯茗攜手帶來多首歌曲，並與大使團的弟兄們一起和院生熱情互動。此外，為展現政府與企業攜手關懷社會、服務人群的社會企業責任，台中適合建設有限公司也捐款10萬元嘉惠照顧院生。

替管中心執行長沈哲芳表示，替代役公益大使團自95年成立以來，持續運用役男的專長，透過多樣的公益活動積極投入社會服務，參與公益服務總人次已超過110萬人次。未來將再持續推廣此類活動，期望散播更多正能量，營造溫馨和諧的社會氛圍。

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