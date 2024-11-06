子瑜、舒華現蹤夜市打彈珠被捕獲！網全崩潰：後悔沒去逛

子瑜（左）、舒華現蹤台南大東夜市被捕獲。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團TWICE台灣成員周子瑜近日被發現悄悄搭機返台，前去觀賞好友「Elkie」莊錠欣生日演唱會，即使在台行程仍保密到家，但被網友捕獲在台南大東夜市，開心大玩彈珠台、射擊遊戲，驚喜的是，與她同行的正是同樣在南韓發展的（G）I-DLE成員舒華。

一名網友在臉書《爆廢公社二館》上傳一張照片，表示「熟識的夜市攤販遇到子瑜和舒華、很興奮但又保持冷靜不去打擾，深怕他們無法好好逛」，從曝光的照片中可見，兩人穿著打扮休閒，低調戴著口罩遮掩，先是玩了射擊遊戲，又坐下來打彈珠台。似乎周圍的民眾大多假裝未察覺兩人的身分，雖然認出但選擇不打擾她們，希望兩位能在享受在台灣的珍貴時光。

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文章曝光後，立即引發網友熱烈討論，「後悔沒去逛」、「麻煩不要亂拍我老婆」、「大東夜市，昨天有看到」、「小確幸，居然沒有人搭訕」、「舒舒也太白了吧！」也有網友大讚攤販不打擾的行為，「不得不說，攤販算是相當有禮貌」、「小粉絲懂得保護偶像的隱私，真不錯」。

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