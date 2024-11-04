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娛樂 日韓

（影）《來自地獄的法官》完結收視出爐！朴信惠好歹勢：被我打的辛苦了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕朴信惠主演的韓劇《來自地獄的法官》2日播出精彩完結篇，收視率為11.9%，成績不俗。朴信惠成功擺脫「甜美可人兒」形象，化身冷血惡女大開殺戒，聽到許多人稱讚「原來朴信惠還有這樣的一面」，讓朴信惠十分開心。

朴信惠主演的《來自地獄的法官》播出完結篇。（Disney+提供）朴信惠主演的《來自地獄的法官》播出完結篇。（Disney+提供）

朴信惠直言，7個月拍攝雖然很辛苦，但快樂幸福的回憶更多，很高興能夠遇到「姜光娜」一角，「演員這份職業是需要被選擇的，我一直在等待這樣類型的角色上門，很感激能有機會詮釋姜光娜一角。」

朴信惠在《來自地獄的法官》中的服裝相當多變，讓許多粉絲效仿。（Disney+提供）朴信惠在《來自地獄的法官》中的服裝相當多變，讓許多粉絲效仿。（Disney+提供）

她在劇中造型多變，堪稱時尚教科書，朴信惠笑說為了姜光娜一角，準備了多達300套服裝，大多選擇了色彩鮮艷的粉色、藍色及紅色，除了動作戲之外，服裝造型都盡量遵循著光娜華麗的風格去搭配，「我試穿了好多次，真的是辛苦造型團隊了。」

朴信惠在《來自地獄的法官》中大開殺戒。（Disney+提供）朴信惠在《來自地獄的法官》中大開殺戒。（Disney+提供）

至於劇中的刀劍、槍械等動作戲，朴信惠表示有提前到動作學校學習、準備，太過危險的部分都由替身演員協助演出。不過她認為，比起她，那些被姜光娜懲罰的演員們才辛苦，「藉此機會，我要向那些在劇中被光娜懲戒的演員致上感謝之意。」該劇於Disney+上架。

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