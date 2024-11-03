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娛樂 最新消息

經典玉女金瑞瑤偕許安進返鄉 現身彰化鄉親喊：超凍齡

凍齡女星金瑞瑤與影視大亨夫婿許安進，返回彰化縣福興鄉大崙村，金瑞瑤看起來太年輕，讓鄉親爭相目睹。（麗聲錄影提供）凍齡女星金瑞瑤與影視大亨夫婿許安進，返回彰化縣福興鄉大崙村，金瑞瑤看起來太年輕，讓鄉親爭相目睹。（麗聲錄影提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕以一首《飛向你飛向我》紅遍台灣、迄今仍是經典玉女的金瑞瑤傳現身彰化鄉間？彰化縣福興鄉長蔣煙燈證實，原來是金瑞瑤偕同影視大亨夫婿許安進一起返鄉，出席許安進母親火化後的靈骨安奉儀式。雖然金瑞瑤一身黑還戴墨鏡，但亮麗的明星氣質，仍讓人一眼就認出來，令鄉親大喊「超級凍齡」。

縣議員黃俊源表示，許安進是福興鄉大崙村人，雖然年輕就外出打拚，現為中華民國馬術協會、健美健身協會理事長，也經營漢諾威馬術俱樂部，但心繫家鄉，常常回來，也擔任家鄉大崙順正大王府主委，只要是故鄉要辦廟會或是活動，許安進都是大方不手軟。

影視大亨許安進母親火化後舉行靈骨安奉儀式，來自各地陣頭都大有來頭。（民眾提供）影視大亨許安進母親火化後舉行靈骨安奉儀式，來自各地陣頭都大有來頭。（民眾提供）

黃俊源說，許安進的母親今年7月底過世，享壽97歲，8月初舉行家奠禮後火化，昨天返回家鄉彰化縣福興鄉大崙村舉行靈骨安奉儀式，陣頭就有3、40個，隊伍遶行整個大崙村。

負責統籌陣頭的李姓民眾指出，這次陣頭都很有來頭，從各地邀請知名陣頭，有來自北部的儀隊，還有難得一見的白鶴閣，最特別的就是有4匹馬，這來自許安進的馬術俱樂部，帥氣馬術師騎著繞行鄉間，成為全場焦點。

影視大亨許安進母親靈骨安奉大典，陣頭有馬匹來自許安進的馬術俱樂部。（麗聲錄影提供）影視大亨許安進母親靈骨安奉大典，陣頭有馬匹來自許安進的馬術俱樂部。（麗聲錄影提供）

由於來自各方陣頭都頗具知名度，光是陣頭就綿延了數公里，鄉親保守估計大約要花上2、3百萬元，而許多人都搶著看許安進的明星老婆金瑞瑤，由於金瑞瑤身材纖細，白皙的皮膚，都讓鄉親在一群人就看到金瑞瑤，許多人都驚呼「看起來好年輕、好漂亮」，歲月都沒有在玉女歌手身上留下痕跡。

影視大亨許安進母親火化後舉行靈骨安奉儀式，來自各地陣頭都大有來頭。（麗聲錄影提供）影視大亨許安進母親火化後舉行靈骨安奉儀式，來自各地陣頭都大有來頭。（麗聲錄影提供）

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