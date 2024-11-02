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不續留樂天？Yuri喊「聽天由命」避談戀情鬆口近況

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天啦啦隊女孩「Yuri」陳怡叡日前被爆出與身價千億鞋業小開Steven熱戀，不過雙方都沒有證實此事，今（2）日他出席中職TEAM TAIWAN期間限定店開幕記者會，被問到戀情她一樣低調不談此事。

Yuri對於明年是否續留樂天表示順其自然。（記者林欣穎攝）Yuri對於明年是否續留樂天表示順其自然。（記者林欣穎攝）

Yuri屢傳緋聞不過都對外強調僅是朋友，而她先前也曾抱怨球隊沒有給工作，坦承不排除轉隊，她今也表示：「是不是留樂天，或是到別隊，都是聽天由命。」她也說這8年來搬了10幾次家，「我其實有買房子，只是在租人。」

不續留樂天？Yuri喊「聽天由命」避談戀情鬆口近況Yuri（左起）、穎樂、Queena與丹丹。（記者林欣穎攝）

至於是否會想找個可靠對象，她則強調重心在工作上：「可是我還要繼續跳啦啦隊，球場很需要我，球場很開心，我也會繼續努力，在我身體還能承擔這份工作時，就會對於是否留樂天，則是順其自然。」

今日Yuri、穎樂、丹丹、Queena出席活動，現場有不少粉絲前來支持，Yuri提到，今年TEAM TAIWAN相比去年商品更升值、也很精緻，歡迎大家一起來收集，「這次有很多新的應援，都是各隊新加入的朋友，昨晚還跟穎樂在家裡練習應援。」不過大巨蛋職棒場次明年被減少到只剩20場，女孩們則說是不知情。

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