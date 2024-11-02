夏如芝乳房驚見鈣化點！急動刀切除「最新病況曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕和張捷結婚5年育有4歲女兒「芝麻」，外型甜美的她也曾演出多部周杰倫MV作品，精湛的演技在偶像劇裡的表現更讓人印象深刻。沒想到，夏如芝近日健康狀況亮起紅燈入院開刀，她坦言自己的乳房出現鈣化點，因此動刀切除，首度公開手術原因。

夏如芝坦言乳房有鈣化點而入院進行手術。（翻攝自臉書）

夏如芝昨（1日）透露，此次進行手術是因為在定期做乳房超音波和X光檢查後，醫師發現乳房出現鈣化點，並建議她進一步做切片檢查。在經過評估和醫師的建議後，夏如芝選擇了傳統的手術方式，直接將有疑慮的部分全部清除。

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夏如芝透露術前進行X光定位時，在沒有麻醉的狀況下插入長達9公分的針，過程中必須不斷切換角度拍照相當煎熬，「你們說我是不是真的超級勇敢！」幸好正式手術時，主治醫師對她信心喊話「睡醒就好了！」且醫護人員也都相當溫柔，讓她安心許多。

最後，夏如芝也特別感謝老公張捷，「這三天兩夜全程陪著我的老公是最辛苦的，我永遠會記得老公因為我要進手術室前老公衝到門口大喊『老婆』的畫面！真正的偶像劇耶！」她也提醒女性一定要好好注意胸部狀況，「早期發現才能早期治療！」

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