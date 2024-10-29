張書豪新婚現身「激吻人夫」遭疑性向 鬆口歐陽妮妮早習慣

〔記者傅茗渝／台北報導〕破尺度台劇《妮波自由式》今（29）舉辦上線記者會，張書豪升格當爸後首度出席公開活動，透露小孩預產期在明年1月，目前還沒取名字，希望屆時能親自陪產，他自認理性應該不會哭，遭糗求婚哭慘，馬上改口：「可能到時候又爆哭吧！」

張書豪（右）和夏騰宏現場激吻，張書豪私下經常和同志朋友玩一塊。（記者胡舜翔攝）

張書豪在劇中與飾演酒吧Bartender的阿介（夏騰宏飾）有多場擁抱熱吻的戲，兩人今也在現場激吻，夏騰宏還預告和張書豪親密戲很逼真「滿進去的」，張書豪笑言私下經常跟同志朋友混一塊，歐陽妮妮早已習慣成自然，不會懷疑他性向，「我跟同志玩得太開心，她會開玩笑說『你很誇張欸』。」

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劉品言（右）首度挑戰女同志，電力太強讓陸夏招架不住。（記者胡舜翔攝）

而劉品言首度挑戰女同志，電力太強讓陸夏招架不住，眼神難以直盯她超過20秒，還透露排戲時常會有肢體上的接觸，有一次不小心摸到劉品言耳垂後方，她就瞬間臉紅，「這算不算是意外發現她的敏感帶！」莊凱勛演出變裝皇后通覽「性愛48手」絕技，最讓人印象深刻的是對棒球棍「上下其手」的畫面，他透露和他對戲的AV男優被要求入侵他身上所有孔洞，「拍完那兩位演員真的嚇壞了，因為我們的戲真的太瘋，也超乎他們的想像。」

莊凱勛演出變裝皇后通覽「性愛48手」絕技。（記者胡舜翔攝）

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