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娛樂 電影

（影）《幸福國度》曹政奭、李善均同台飆戲 200多人法庭戲超壯觀！

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國電影《幸福國度》全片以1979年10月26日「總統暗殺事件」，以及同年12月12日「雙十二政變」為背景，除了主角曹政奭、李善均，「法庭」和「軍事審判」可說是全片的第二主人翁。

《幸福國度》由曹政奭（右）、李善均（左）主演。（采昌提供）《幸福國度》由曹政奭（右）、李善均（左）主演。（采昌提供）

導演秋昌民為讓電影能在觀眾心中烙印痕跡，決定好好體現「法庭」重要場面，包括審判長們坐的桌子等種種細節，都讓美術組進行縝密討論。

美術導演金寶穆表示：「為了展現看不見的權威與力量，我們製作出高大的法庭桌子，演繹出擁抱整個大法庭的感覺。」果然片中法官們坐在法庭桌上的模樣，成功營造壓倒性氣氛。

《幸福國度》在呈現法庭戲上下了不少功夫。（采昌提供）《幸福國度》在呈現法庭戲上下了不少功夫。（采昌提供）

為了拍攝法庭場面，劇組出動130多位演員，加上工作人員在內多達200多人，讓法庭場面更加壯觀；攝影導演洪載植表示：「為展現整體氛圍，從寬鏡頭開始的法庭戲，到最後利用緊湊的特寫鏡頭展現出差異性。」

此外，為完美重現1979年背景，包括美術、燈光等領域都很講究，燈光導演金在根苦笑：「其實最近很難買到鹵素燈路燈和白熾燈泡燈，所以有時要親自製作。」最後成功營造70年代後半的氛圍。《幸福國度》11月8日在台上映。

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