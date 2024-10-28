關關、董仔挺彩虹 狂金句「Celebrating Love All Ways」走紅

董仔（左）和關關在彩虹遊行瘋狂噴發彩虹泡泡。（Gap提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕2024台灣彩虹遊行日前在台北市政府熱鬧舉行，YouTuber「關關」關韶文、董仔兩人也盛裝出席，而且兩人還自帶團隊，結合時尚品牌Gap烙來Gap日本暨台灣地區負責人Christopher Mohler與80名員工一起上街頭、挺彩虹。

關韶文、董仔率領Gap員工一同遊行支持性別平權。（Gap提供）

關關和董仔兩人一路上不斷噴發彩虹泡泡在遊行隊伍中特別顯眼，兩人也大聲疾呼口號支持性別平權，由於關關和董仔兩人素有「金句製造機」稱號，他們也替這次的彩虹遊行喊出：「Celebrating Love All Ways!（一路愛相挺）」意外再造夯句。

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「關關」關韶文。（Gap提供）

身為「金句製造機」的2人，遊行一開始便靈感源源不斷，關韶文率先喊出：「做自己愛的事，成為自己想要的樣子！」；董仔不落人後，也回應：「愛就是我們的靈魂！只有擁抱自己的靈魂才能感覺到愛！」

董仔。（Gap提供）

巧合的是，關關和董仔這次在彩虹遊行中好默契地穿上Gap 2024限量PrideT恤，也讓許多參與遊行的人覺得暨符合彩虹主題又時尚，紛紛按讚。

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