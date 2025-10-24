自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林心如慘中槍！接中國節目播一集突停播 爆「富商行賄風暴」

林心如擔任《再見愛人5》觀察室催更團成員。（翻攝自微博）林心如擔任《再見愛人5》觀察室催更團成員。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕林心如接下中國綜藝節目《再見愛人5》，16日播出第一集，她在節目中分享與老公霍建華的夫妻互動，引起不少話題，沒想到第二集卻突然喊卡，掀起外界一片譁然。

原來是其中一組參與節目的夫妻、女星鄧莎的富商老公路行，被爆出涉嫌「行賄醜聞」，金額超過千萬人民幣，還登上官方裁判文書網，風波一發不可收拾。

中國媒體報導，路行在擔任創聯控股高層時，涉嫌向退休幹部行賄，涉案官員已被判刑10年6個月，而他本人則在節目播出隔天火速辭職。

鄧莎（右）的老公路行（左）在擔任創聯控股高層期間，被爆向退休幹部行賄金額超過千萬人民幣。（翻攝自微博）鄧莎（右）的老公路行（左）在擔任創聯控股高層期間，被爆向退休幹部行賄金額超過千萬人民幣。（翻攝自微博）

由於路行與鄧莎正是《再見愛人5》被觀察的三對夫妻之一，消息曝光後節目組立刻被推上火線，網友砲轟。

節目官方微博昨（23日）發出聲明，宣布第二集「調整播出計畫、延後上線」，引發網友瘋猜節目恐遭下架。也有人點出，若真的要刪除鄧莎夫婦所有畫面，「節目根本得重剪一半」，製作單位可說進退兩難。不過根據《澎湃新聞》今（24日）最新報導，《再見愛人5》已恢復正常播出。

林心如這回在節目中擔任「觀察室催更團」成員，負責分析與討論三對夫妻的情感議題。她先前在節目中難得聊到婚後生活，提及與霍建華相處的日常小細節，沒想到節目才播一集就爆風波，粉絲也紛紛替她喊冤：「心如姐無辜中槍」、「希望節目趕快回歸正軌」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中