林心如慘中槍！接中國節目播一集突停播 爆「富商行賄風暴」

林心如擔任《再見愛人5》觀察室催更團成員。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕林心如接下中國綜藝節目《再見愛人5》，16日播出第一集，她在節目中分享與老公霍建華的夫妻互動，引起不少話題，沒想到第二集卻突然喊卡，掀起外界一片譁然。

原來是其中一組參與節目的夫妻、女星鄧莎的富商老公路行，被爆出涉嫌「行賄醜聞」，金額超過千萬人民幣，還登上官方裁判文書網，風波一發不可收拾。

中國媒體報導，路行在擔任創聯控股高層時，涉嫌向退休幹部行賄，涉案官員已被判刑10年6個月，而他本人則在節目播出隔天火速辭職。

鄧莎（右）的老公路行（左）在擔任創聯控股高層期間，被爆向退休幹部行賄金額超過千萬人民幣。（翻攝自微博）

由於路行與鄧莎正是《再見愛人5》被觀察的三對夫妻之一，消息曝光後節目組立刻被推上火線，網友砲轟。

節目官方微博昨（23日）發出聲明，宣布第二集「調整播出計畫、延後上線」，引發網友瘋猜節目恐遭下架。也有人點出，若真的要刪除鄧莎夫婦所有畫面，「節目根本得重剪一半」，製作單位可說進退兩難。不過根據《澎湃新聞》今（24日）最新報導，《再見愛人5》已恢復正常播出。

林心如這回在節目中擔任「觀察室催更團」成員，負責分析與討論三對夫妻的情感議題。她先前在節目中難得聊到婚後生活，提及與霍建華相處的日常小細節，沒想到節目才播一集就爆風波，粉絲也紛紛替她喊冤：「心如姐無辜中槍」、「希望節目趕快回歸正軌」。

