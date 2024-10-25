楊謹華八度拚金鐘終於拿獎！《一把青》導演說話了

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華過去在《一把青》飾演師娘，奪金呼聲高，卻仍和金鐘擦肩而過，今年第8度入圍金鐘，終於破蛋，以《不良執念清除師》奪下最佳女配角獎。導演曹瑞原今出席A.I.圖文書《My island 愛人》改編影集的記者會，被問及楊謹華得獎一事，他很替她開心，還一時興起現場模仿楊謹華拿獎時喜極而泣捧臉驚訝表情，非常俏皮。

曹瑞原今今出席A.I.圖文書《My island 愛人》改編影集的記者會。（記者蕭方綺攝）

曹瑞原欣慰表示：「她確實比別人走得更崎嶇，終究是等到了！」他過去曾擔任金鐘獎評審，很清楚評審過程每年都不同，跟演戲的技術無關，運氣佔比很大。

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楊謹華（前排右二）在《一把青》演「師娘」，好演技讓導演曹瑞原（前排右三）誇獎。（資料照，記者邱奕統攝）

他認為楊謹華接下來會有更大目標，也會有新的功課等著她，意指她要朝金鐘戲劇女主角邁進，雖然彼此沒有因為得獎而聯絡，但曹瑞原說「她們都懂我」，認為楊謹華會知道他的欣賞之意。

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