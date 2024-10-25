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娛樂 最新消息

吳慷仁才進軍中國「確定演出台劇」 導演曹瑞原告誡：流著台灣血液

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳慷仁加入中國經紀公司，接著拿到金鐘戲王，引發許多討論，過去和他合作《一把青》、《斯卡羅》的導演曹瑞原今出席A.I.圖文書《My island 愛人：台灣歷史故事影集圖文書》改編影集的記者會，被問及吳慷仁，曹瑞原指出他明年開拍的新戲《時候》已拿到黑潮計畫的補助，確定找吳慷仁演出。

曹瑞原今出席活動，談到吳慷仁將演出他製作的新戲。（記者蕭方綺攝）曹瑞原今出席活動，談到吳慷仁將演出他製作的新戲。（記者蕭方綺攝）

吳慷仁赴中發展前曾跟曹瑞原討論，他當時語重心長對吳慷仁說：「你就去，台灣有好的案子就是要回來好好支持、拍攝，你的職業會走更廣。」

他認為很多人到中國拍戲後，就忘記台灣，「很多人一去就泡進去，忘了還是要好好照顧（台灣）產業。」因此他早就勸誡吳慷仁不要忘記根本，「你是專業演員，哪邊有好的東西就往哪去，可是永遠不會忘記我來自這土地，讓人看到你身上流著台灣特質和血液」。

有許多網友痛罵吳慷仁出走中國一事，曹瑞原不為他多辯解，淡然表示：「大家都用自己方式在愛這塊土地，只是他的方式沒有講開來。」自認沒有批判或譴責意思，僅並透過一個故事來說明自己看法。

曹瑞原（左）早就勸誡吳慷仁不要忘記根本。（資料照，記者潘少棠攝）曹瑞原（左）早就勸誡吳慷仁不要忘記根本。（資料照，記者潘少棠攝）

曹瑞原指出20年前中國有藝術片打算找坂本龍一或久石讓製作配樂，因預算超支無法負擔，原本打算作罷，但日本文化部得知後就決定自行支出預算，「因為他們知道文化的力量」。

曹瑞原認為厲害的藝人、藝術家，就該讓他出去影響其他地方，他反問：「為何不能學習高瞻遠矚的智慧？這是台灣的力量，每個藝術家難道就讓他鎖在這裡，台灣的力量怎麼擴散出去？」

吳慷仁主演電影《富都青年》。（甲上娛樂提供）吳慷仁主演電影《富都青年》。（甲上娛樂提供）

他還指出吳慷仁演出電影《富都青年》，在馬來西亞有了聲望，也在大馬也建立了台灣藝人的想法，算是台灣的驕傲。

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