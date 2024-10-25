劉德華下周攻蛋！搶先回老婆朱麗倩娘家 凍齡玉女素顏現蹤

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華下週就要在小巨蛋開唱，本周搶先「回娘家」，在老婆朱麗倩的家鄉馬來西亞展開4場演出，對於當地歌迷的熱情直呼「沒話說」，更稱回到馬西亞好像見到很多家人，既開心又親切。

劉德華與舞者載歌載舞，表情非常俏皮。（台灣映藝提供）

雖然超過4年沒有跟馬來西亞的歌迷見面，本次4場門票，早前開售兩小時內售罄，可見大家對華仔這次演出充滿期待。

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劉德華舉辦最新巡演，前進大馬開唱。（台灣映藝提供）

為了感謝大馬歌迷支持，華仔特別選唱當地粉絲最愛的歌曲《世界第一等》，也是這首歌在這次巡演中的首次獻唱，讓全場歌迷嗨翻。

居住在馬來西亞的導演彭順與老婆李心潔也現身捧場，素顏的凍齡玉女李心潔氣色絕佳，也開心與歌迷打招呼。

劉德華在馬來西亞開唱。（台灣映藝提供）

導演彭順與老婆李心潔現身捧場。（台灣映藝提供）

華仔近期出演彭順導演的新戲《危機航線》，不忘選唱了電影的宣傳曲《親愛的小孩》，跟現場觀眾一起分享這首歌。

向來視粉絲為家人的華仔，這次回到馬來西亞開唱，坦言感覺好像見到很多、很多的家人。儘管未來未必可以開這麼多場次的演唱會，希望在歌迷會也可以跟大家常見面。

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