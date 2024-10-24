賴冠霖代表台灣現身國台辦！網怒嘲：人民的偶像

賴冠霖轉換賽道一舉到了國台辦。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2017年在選秀《PRODUCE 101 S2》嶄露頭角的台灣男星賴冠霖，在限定韓團Wanna One解散後轉投中國市場，早前無預警宣布「轉換賽道」，淡出螢光幕前，日前賴冠霖現身國台辦，周圍全為中國政界人士，令台灣網友群起痛批。

賴冠霖赴中發展後時常發表舔中言論，曾被狗仔拍到隨地吐痰、丟菸蒂，事後道歉承諾「絕不再犯」卻仍累犯，掀起罵聲。他今年6月突將微博頭貼改成全黑圖，發文表示「經過再三考慮，本人將轉變賽道，基於職業規劃方面的改變，即日起此帳號交由工作人員管理」。

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賴冠霖私自代表台灣文化界人士出席國台辦。（翻攝自微博）

賴冠霖消聲匿跡一段時間後，近日突然以台灣文化界人士代表台灣出席國台辦，照片曝光後，網友不滿表示「幹啥啥不行，舔共第一名」、「憑他代表台灣文化人員？」、「中國00正常發揮」、「轉換賽道就變成人民的偶像了。」

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