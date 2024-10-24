香港四大才子之一 83歲蔡瀾驚吐：寧安樂死不靠機器活

香港知名才子蔡瀾（左）與女星鍾楚紅為忘年之交。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕被譽為「香港四大才子」之一的美食家蔡瀾，先前因救太太不慎跌倒，摔碎股頸骨，只能閉關休養。今年5月蔡瀾再度回到大眾面前，並跟上流行註冊了小紅書帳號，也常透過直播講述自己的人生觀。蔡瀾說，自從太太離世後，他開始「斷捨離」的人生，更坦言已經在新加坡買好塔位。

83歲的蔡瀾表示自己將所有的收藏品送走，現在正拍攝以「死亡」為主題的片子，他說：隨著年紀越大，親朋好友都相繼離開人世，所以在世的人要學會放手。

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蔡瀾為知名美食家。（星島日報提供）

蔡瀾人生閱歷也相當豐富，尤其是對美食的獨特見解更是一絕。近期多以「死亡」為主題開講，蔡瀾認為要走的人早晚都會離開，如果太掛記逝者就如同緊抓著對方的靈魂不放，你不放手，對方就不會走，若親友過世，想念不要太過頭。蔡瀾還提到最近有很多朋友離開人世，其中一位就是武打女星鄭佩佩，兩人感情極好，蔡瀾曾到東京去玩，鄭佩佩替他打點生活起居，話語中都是對鄭佩佩的不捨。

蔡瀾（中）近年外出需靠輪椅輔助。（星島日報提供）

蔡瀾也公開表示對塵世沒太多留戀，就算現在就死去也不覺有遺憾：「你未活過才會留戀，如果活過還留戀什麼？貪戀此生是很痛苦的事，到最後的階段，一鞠躬就走下這個舞台。死都要捉住，是很痛苦的事」。蔡瀾也透露生活若過得沒有尊嚴，寧願去荷蘭進行安樂死也不想靠機器維生，他不相信輪迴，若能選擇也不想重新回到人間。

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