金馬影帝李康生氣溫2度全裸拍戲 自爆「沒凍傷但縮得很小」

《黑之牛》導演蔦哲一朗（右）來台和製片黃胤毓一同出席首映會。（光年提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由影帝李康生主演日片《黑之牛》今（23）日在台首映，導演蔦哲一朗和台灣監製黃胤毓一同出席。人在國外工作的李康生以視訊參加，提到電影開頭一場長達3分鐘的全裸戲，他說當天氣溫只有2度，結果因為熱脹冷縮，「雖然沒有凍傷，但是身體縮得很小！」

導演蔦哲一朗透露自己是蔡明亮、李康生多年影迷，特別喜歡李康生封帝的《郊遊》，對於他在片尾凝視牆壁長達15分鐘的戲印象深刻，李康生則說多年前，導演蔦哲特地來台邀約演出，讓他相當感動，後來共去日本拍攝2次，更為了呈現一年四季的養牛生活，「春夏秋冬都有經歷到。」

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在國外工作的李康生透過視訊接受台灣媒體訪問。（光年提供）

提到合作的牛，李康生表示有提前2週去日本和牠培養感情，「我每天帶牛散步，幫牠洗澡、清理糞便，其實牠不是溫馴的牛，所以培養默契要耗費一段時間。」，更爆料這頭牛主要是食用的「和牛」，而且脾氣驕縱。

李康生直說不能站在牛的後面，會被牠踢，甚至有一次騎在牠背上，牠突然狂奔，把他甩了下來，「我那時還以為我完蛋了」，最後幸好只是擦傷，所以休息一下之後繼續上場拍攝。至於跟牛培養了感情，是否會因此不吃牛肉，他大笑說，「還是會吃和牛啊，日本的和牛料理太好吃了。」

今年李康生以新加坡電影《默視錄》入圍金馬獎最佳男配角，他不諱言很開心，更透露接下來要去東京宣傳《黑之牛》，但11月一定會排除萬難回台出席典禮。他20日剛過56歲生日，笑稱當天沒有慶祝，主要都在工作中度過，至於有沒有許願再拿金馬獎？他笑回：「願望太小了，希望更大一點，希望我入圍的電影都能拿大獎吧！」《黑之牛》將於11月8日上映。

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