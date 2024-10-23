Hello we in通霄音樂節周六登場！艾怡良、梁文音等人獻唱

Hello we in通霄音樂節10/26登場，艾怡良、梁文音、怪物星人等人獻唱。（苗縣府提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮公所將於10月26日辦理「苗栗Hello we in 通霄音樂節」，屆時將邀請知名歌手、樂團包括艾怡良、梁文音、張秀卿、符瓊音、BOOM!怪物星人、BOXING獻唱，邀請縣內鄉親及全國遊客共襄盛舉，到通霄吹海風聽音樂，感受最輕鬆愜意的音樂饗宴。

通霄鎮長張可欣說，活動名稱取用萬聖節Halloween分解為 Hello we in的諧音，將通霄海水浴場及音樂做結合展現出年輕、新穎的通霄，翻轉通霄老牌海水浴場的印象為大家展現出活力與年輕化的一面。

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張可欣表示，通霄音樂節除規畫靠近舞台的搖滾區以外，並在周邊設置草地野餐區架設投影布幕以實況轉播音樂節，民眾可以鋪上沙灘墊席地而坐，前1800名參與音樂節的民眾還能再獲得精美早鳥禮，通霄鎮民更要記得攜帶身分證件，即可兌換美味餐盒，數量有限換完為止，現場另安排在地市集、萬聖節氣氛布置還有萬聖節搞怪氣球秀，活動精彩可期。

苗栗縣長鍾東錦也說，目前正與張可欣鎮長爭取中央資源，立委陳超明更是賣力協助，獲得中央承諾給予經費，縣府團隊與公所會用心規畫、整理得更好，未來海水浴場將能舉辦更多適合親子及年輕人的活動。

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