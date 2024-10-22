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娛樂 最新消息

盧廣仲、李玉璽挑戰「朝聖之路」與胡瓜合體 脫口不敵台灣外景

〔記者林欣穎／台北報導〕盧廣仲、李玉璽與美麗本人主持實境旅遊節目《暴走兄弟朝聖趣》，挑戰極具難度的西班牙及日本的雙朝聖之路。忙於宣傳節目的3人開啟通告接力，首先到節目《全民星攻略》，節目開場主持人曾國城對於徒步行走朝聖之路相當感興趣，還請盧廣仲示範，怎麼走路可以減輕負擔。

盧廣仲、李玉璽與美麗本人到節目《全民星攻略》宣傳。（東森綜合提供）盧廣仲、李玉璽與美麗本人到節目《全民星攻略》宣傳。（東森綜合提供）

３人接著馬不停蹄來到由小S和派翠克主持的《小姐不熙娣》，節目開錄前玩起接歌遊戲，由小S開口唱出歌詞第一個字，其他藝人們需迅速腦力激盪，解鎖她唱的究竟是哪首歌；沒想到身為三金得主的盧廣仲一個都猜不到，反而是李玉璽積極答題，這也導致盧廣仲慘被愛的小手打手心，小S還虧他：「你不是金曲歌王嗎！」此外，小Ｓ在節目中突然CUE盧廣仲現場自彈自唱，更點歌：「我想聽那首吃早餐的！」突然其來的題目也難不倒他，誠意獻唱《早安，晨之美！》及《刻在我心底的名字》讓全場聽得如癡如醉。

《暴走兄弟朝聖趣》上胡瓜YT節目《下面一位》宣傳。（東森綜合提供）《暴走兄弟朝聖趣》上胡瓜YT節目《下面一位》宣傳。（東森綜合提供）

盧廣仲、李玉璽與美麗本人宣傳也跨足網路，登上由胡瓜主持的YT節目《下面一位》，3人中除了李玉璽外，都是第一次與胡瓜合作，美麗本人表示，其實不太會緊張：「他很親民欸，親民到我嚇到欸！若遇到粉絲，瓜哥都會停下來慰問一下，很像在做選民服務。」李玉璽也笑說，因為從小跟胡釋安玩在一起，先前也和胡瓜合作過：「小時候看到瓜哥不會覺得兇啊，我爸（李亞明）看起來比較兇吧」。而當被問到，走過朝聖之路再回到台灣錄外景節目時，會不會覺得比較輕鬆，3人一口同聲表示：「完全不這麼認為！」因為台灣天氣實在太悶熱了，光是走一小段路都覺得有點扛不住。

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