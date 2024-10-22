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Albee自爆多次「求歡失敗」！分手男友家中驚留2女鬼

Albee擁有姣好身材，但曾交往過多任奇葩男友。（翻攝自IG）Albee擁有姣好身材，但曾交往過多任奇葩男友。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Albee」范乙霏曾是黑澀會美眉之一，雖有姣好身材和甜美臉蛋，但感情世界卻不順遂，時常遇到怪人，她透露某任男友曾在分手後留下２位女鬼在她家，還有一任多次求歡，但只要時間一到就會立刻睡覺，還荒謬表示「晚上不適合交合」，讓她相當傻眼。

Albee日前在節目《11點熱吵店》中表示自己常遇到奇人軼事，感情路極為不順，她舉例曾交過一任男友疑似有靈異體質，睡覺睡到一半突然大吸一口氣，說自己被鬼壓床，「有女鬼坐在我身上！」，分手後本以為女鬼會跟著男友離開，沒想到請老師到家中看時，告知她家裡住著２位女鬼，「因為覺得妳家不錯，就住下來了」，讓她哭笑不得。

Albee透露曾交過一任男友，屢屢求歡失敗，最後因性事不合告終。（翻攝自IG）Albee透露曾交過一任男友，屢屢求歡失敗，最後因性事不合告終。（翻攝自IG）

Albee還分享另一任男友，原以為對方很正常，殊不知多次求歡失敗，每當準備好進一步發展時，對方總以「進度太快」拒絕，甚至兩人前戲已做足，但只要一到特定時間，男友就會立刻停下說：「子時已到，睡覺！」，荒謬表示「晚上不宜交合」，讓慾火焚身的她心癢難耐，最終因性事不合為由分手。

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