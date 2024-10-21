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夏靖庭沒有輸不起 與戲王失之交臂有話要說

夏靖庭、黃采儀以客台《唱歌給你聽》分別入圍金鐘59迷你劇集（電視電影）男主角獎及女配角獎。夏靖庭、黃采儀以客台《唱歌給你聽》分別入圍金鐘59迷你劇集（電視電影）男主角獎及女配角獎。

〔記者林南谷／台北報導〕夏靖庭和李銘順、李銘忠、賀軍翔、張耀仁角逐金鐘59迷你劇集（電視電影）男主角獎，最後由李銘順《八尺門的辯護人》拿下戲王寶座，夏靖庭20日深夜透過臉書抒發心境。

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在發文一開頭，夏靖庭重申沒有質疑金鐘獎公平性，也沒有輸不起，他說 :「李銘順確實值得得獎，只是有一些疑惑。」認為客台《唱歌給你聽》是屬於電視電影、單元劇類型，只有一集的戲劇節目，只能在那一集當中表現。

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「《八尺門的辯護人》屬於一季播出的迷你影集，有一季素材可以表現的電視電影，如何和迷你影集放在一起評比」，夏靖庭表示，如果這樣能成立，為什麼不把迷你影集和連續劇放在同一類，「不為別的，只為分類細膩一點，如果你們嫌太麻煩，也可以把所有戲劇歸在一類，頒獎時間還更能縮短。」

夏靖庭發文後，女星方文琳也在底下留言表示認同他的說法，夏靖庭也回覆說：「我們都盡力演。」

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