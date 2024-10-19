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娛樂 歐美

警方證實「一世代」連恩生前吸食「強烈迷幻藥」 恐產生幻覺導致墜樓

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團「一世代」One Direction前成員連恩佩恩（Liam Payne）17日在阿根廷某酒店墜樓身亡，享年31歲，當時救護人員判斷傷勢非常嚴重且無法存活，當場宣告死亡，阿根廷警方如今證實，連恩生前曾吸食強烈迷幻藥「水晶」，可能導致他產生幻覺。

連恩佩恩。（美聯社）連恩佩恩。（美聯社）

據《TMZ》報導，阿根廷警方指出，連恩吸食一款被稱作「水晶」的毒品，使用者會導致極度興奮和低落，讓他們變得具有攻擊性。然而，該情形正符合他生前所住的房間一片狼藉，包括電視等物品被重擊砸碎，藥物也散落各處，桌上有個發黑的鋁罐似乎被加熱過，桌上不明白色粉末，及鋁箔紙和打火機等疑似吸食的工具。

事實上，連恩過去曾透露，有使用非法藥品的經驗，因為爆紅帶來的心理壓力，讓他在「一世代」當紅之際，就曾有過輕生的念頭。

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