大S不滿汪小菲沒付千萬 聲請北院首拍跑車...民眾喊價150萬仍流標

汪小菲（右圖左）因未依離婚協議給付1200萬元，名下跑車ASTON MARTIN遭北院法拍。（記者溫于德攝、本報資料照）

〔記者溫于德／台北報導〕「大S」徐熙媛不滿前夫汪小菲未依離婚協議給付1200萬元，聲請查封汪男名下財產獲准，台北地院下午2時先公開展示汪男的跑車ASTON MARTIN，3時進行首度拍賣，依法底價並未公布，鑑定底價則為620萬元；而現場雖有一位民眾喊價至150萬元但未達底價，故首拍已流標，未來該車輛於11月14日進行二拍時，會依強制執行法進行減價。

汪小菲名下跑車ASTON MARTIN遭北院法拍。（記者溫于德攝）

汪小菲名下跑車ASTON MARTIN遭北院法拍。（記者溫于德攝）

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這部黑色ASTON MARTIN跑車經鑑定，底價620萬元，車內共有2個座位，汽缸數12，馬力5935C.C.；鑑定公司另指跑車保存地點為室內，車輛內、外車況保存良好，無擦損情形，然車輛停置已久而有有明顯積塵且電瓶已無電力，須經接電才能啟動車輛。

北院首拍汪小菲名下跑車ASTON MARTIN，有民眾雖喊價至150萬元，然未達底價故已流標。（記者溫于德攝）

汪小菲名下跑車ASTON MARTIN遭北院法拍。（記者溫于德攝）

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