晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

大S不滿汪小菲沒付千萬 聲請北院首拍跑車...民眾喊價150萬仍流標

汪小菲（右圖左）因未依離婚協議給付1200萬元，名下跑車ASTON MARTIN遭北院法拍。（記者溫于德攝、本報資料照）汪小菲（右圖左）因未依離婚協議給付1200萬元，名下跑車ASTON MARTIN遭北院法拍。（記者溫于德攝、本報資料照）

〔記者溫于德／台北報導〕「大S」徐熙媛不滿前夫汪小菲未依離婚協議給付1200萬元，聲請查封汪男名下財產獲准，台北地院下午2時先公開展示汪男的跑車ASTON MARTIN，3時進行首度拍賣，依法底價並未公布，鑑定底價則為620萬元；而現場雖有一位民眾喊價至150萬元但未達底價，故首拍已流標，未來該車輛於11月14日進行二拍時，會依強制執行法進行減價。

汪小菲名下跑車ASTON MARTIN遭北院法拍。（記者溫于德攝）汪小菲名下跑車ASTON MARTIN遭北院法拍。（記者溫于德攝）

汪小菲名下跑車ASTON MARTIN遭北院法拍。（記者溫于德攝）汪小菲名下跑車ASTON MARTIN遭北院法拍。（記者溫于德攝）

相關新聞：大S對汪小菲出招 北院將展示汪男跑車並首拍 

這部黑色ASTON MARTIN跑車經鑑定，底價620萬元，車內共有2個座位，汽缸數12，馬力5935C.C.；鑑定公司另指跑車保存地點為室內，車輛內、外車況保存良好，無擦損情形，然車輛停置已久而有有明顯積塵且電瓶已無電力，須經接電才能啟動車輛。

北院首拍汪小菲名下跑車ASTON MARTIN，有民眾雖喊價至150萬元，然未達底價故已流標。（記者溫于德攝）北院首拍汪小菲名下跑車ASTON MARTIN，有民眾雖喊價至150萬元，然未達底價故已流標。（記者溫于德攝）

汪小菲名下跑車ASTON MARTIN遭北院法拍。（記者溫于德攝）汪小菲名下跑車ASTON MARTIN遭北院法拍。（記者溫于德攝）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中