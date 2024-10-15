韓星白成鉉驚爆罹患「骨軟骨瘤」 雙腿相差9公分最新病況曝光

白成鉉上節目訴說自己罹患骨軟骨瘤的過程。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕以童星身分出道並演出過多部夯具的35歲韓國男星白成鉉，在《Voice》當中表現不俗，他飾演「沈代植」順利闖出知名度，然而就在事業上升期，白成鉉卻被診斷出罹患「骨軟骨瘤」，目前他已經進行手術，並登上節目對自己的健康狀況侃侃而談。

白成鉉表示，自己是2023年10月才知道自己罹患骨軟骨症，原本因為運動時腳跟受傷，隨後髖關節疼痛，他去看醫生的時候，才發現髖關節內長了腫瘤，醫生說這是「骨軟骨瘤」，雖然這種腫瘤大多屬於良性，但是卻會造成患者巨大困擾，因為腫瘤會影響身體，若發生在發育期兒童身上，會造成個子矮或者畸形狀況。

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接受手術及長時間復健後，白成鉉目前已無大礙。近日白成鉉跟老婆一起上《同床異夢2－你是我的命運》又回想起當時與病魔抗爭的過程，白成鉉坦言剛開始他在多家醫院間奔波，浪費了不少時間，也讓身體嚴重變形。成功切除腫瘤後，上下半身扭曲狀況嚴重，他說：「本來幾乎無法拍攝電視劇，當時情況非常嚴重，兩條腿的長度相差9公分」，好在目前已恢復健康並回歸正常生活。

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