巫苡萱扮廚師成功「除獅」！樂天逆轉勝利血洗統一獅

左圖左為筠熹、左圖右為孟潔、巫苡萱。（樂天桃猿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕中華職棒季後挑戰賽如火如荼進行中，樂天桃猿昨（13）日迎戰統一獅，面臨背水一戰的關鍵局面。為了贏得勝利，女孩們用「諧音」取勝，苡萱扮成「廚師」，穿上白色廚師服，戴著大廚帽，象徵性地「除掉獅子」。孟潔和筠熹也拿出「除溼盒」，而最終樂天桃猿真的逆轉勝，以17:1大勝統一獅，拿下關鍵勝利。

陳伊（左）和巫苡萱。（樂天桃猿提供）

樂天桃猿昨在桃園主場打季後挑戰賽，這場關鍵的季後賽，吸引樂天、統一粉絲共12520人觀戰。賽前樂天女孩在球場上跳起單曲《I'm the one》，熱舞助陣。對於這場關鍵球賽，樂天女孩絞盡腦汁，為了助球隊一臂之力，特別策劃了「除獅」活動，巫苡萱搞笑扮成「廚師」，象徵性地「除掉獅子」。孟潔和筠熹也帶上「除溼盒」，希望為球隊帶來好運，陳伊也說：「好想把大台的除濕機搬到球場上，好想拿下勝利」。

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巫苡萱扮廚師。（樂天桃猿提供）

副隊長若潼賽前表示：「希望球迷朋友跟我們一起堅持到最後，一起打出逆轉勝的感覺！」結果本場暴力猿擺脫前役遭壓制的怨氣，全隊猛敲23支安打，以17：1血洗統一獅續命，樂天桃猿整隊及球員都創下許多中職新歷史。陳伊感動地說：「有種回到Lamigo大家站起來應援的感覺。」舞蹈總監陸筱晴也開心表示：「安打數就達到23支，只能說猛！還有更猛！」也希望粉絲朋友一起集氣，讓樂天繼續拿下勝利。

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