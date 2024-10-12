吳慷仁感謝「願意等待」之恩 林心如：一切都是最好的安排

吳慷仁在《有生之年》飾演的高嘉岳瀟灑不羈。（TVBS提供）

〔記者蕭方綺／台中報導〕林心如監製的戲劇《有生之年》入圍今年10項金鐘大獎，她今出席保養品牌花漾皙代言活動，期許把10獎都帶回家，她說：「滿開心的，因為是大家努力的成果。」而她主演的《此時此刻》原本也是金鐘女主角熱門人選，她卻自願退出報名，解釋：「把機會留給大家。」

林心如下週將以製作人身分出席戲劇金鐘獎頒獎典禮。（花漾皙提供）

至於吳慷仁以《有生之年》再度拿到金鐘男主角門票，他之前說自己很感謝林心如願意等待他演出，因他拍完電影《富都青年》瘦得不成人形，林心如給他半個月時間恢復狀況，林心如則認為「一切都是最好的安排」，因吳慷仁飾演的角色是從小琉球回來，他當時的膚色與體型都很符合角色。

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不過吳慷仁最近因簽約中國經紀公司，引發網路熱議，林心如被問及對此事的看法，巧妙轉移話題稱：「我會送他保養品，讓他一起亮麗走紅毯！」

林心如下週要以製作人身分走金鐘紅毯，她最近天天敷臉，也不放縱飲食，回想起《有生之年》擔任製作人仍處於疫情期間，每周都透過視訊開會，後續拍完的審帶過程也實屬耗時費力，能夠獲得評審肯定及青睞，她相當開心。

每每擔綱製作人，林心如都交出出色成績，她坦言壓力不小，總希望一次比一次更好，帶給觀眾新鮮感受：「最燒腦的，都是在想題材，下一部要做什麼。」而她也確定明年就會啟動新戲，演員陸續定下，題材為現代輕喜劇。

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