泫雅結婚也要辣！穿短裙嫁龍俊亨 婚禮現場曝光

龍俊亨、泫雅舉行婚禮。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國「性感小野馬」泫雅今天（11日）與龍俊亨於首爾完婚，泫雅的新娘禮服超級性感，雖然是白紗裙，仍露出超美白皙長腿，橘紅色長捲髮更是性感中帶著可愛。泫雅在爸爸的陪伴下踏入婚禮會場，爸爸將泫雅的手交給龍俊亨，讓現場眾人相當感動。

泫雅（中）穿短裙、紅鞋參加婚禮，結婚也要超性感。（翻攝自IG）

32歲的泫雅與35歲的龍俊亨今天在首爾度假勝地「三清閣」舉行婚禮，現場以純白色為主題，從花圈到桌上的擺設，全都是以白色花卉妝點。雙方家長以及親朋好友全都到齊，藝人則有東方神起的允浩以及嚴正花等人出席，穿著白色燕尾服的龍俊亨率先在賓客的歡呼聲中進場，而身穿連身短裙、紅鞋的泫雅則牽著父親的手步入會場。

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泫雅爸爸把女兒的手交給龍俊亨。（翻攝自IG）

兩人在所有人的祝福下交換戒指，主持人宣讀結婚宣言。泫雅表示：「不管老公有什麼興趣，我會成為一個像朋友一樣的妻子陪伴他」、「我不會害怕每天早晨睜開眼睛，我們會有趣又幸福的生活下去。」現場雖然沒有安排祝歌環節，不過與泫雅合作約15年的造型師兼經紀人發表致詞，兩位新人聽著聽著都忍不住拭淚。

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