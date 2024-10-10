五位足球型男隱姓埋名！洛杉磯展開浪漫追愛冒險

〔記者許世穎／綜合報導〕全新戀愛實境秀《愛情臥底大作戰》五位來自世界各地的職業足球型男將為了尋找真愛而隱藏自己的明星身分，前往洛杉磯展開一段緊張又浪漫的秘密尋愛之旅。

當今的職業運動員擁有龐大的財富、廣大的粉絲群和奢華的生活方式，甚至可以把他們稱為「運動界的王室」。而像任何王室故事一樣，總少不了一段浪漫的童話情節。《愛情臥底大作戰》結合現代童話和兄弟情誼的幽默，講述了這群精英足球明星為了尋找真愛而來到美國的故事。

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全新戀愛實境秀《愛情臥底大作戰》上演緊張又浪漫的秘密尋愛之旅。（CATCHPLAY+ 提供）

這五位型男包括來自英超的球星杰米奧哈拉、賴恩巴布和洛伊德瓊斯；奧運金牌得主馬可法比安，以及被譽為「足球界貴族」的賽巴斯汀法西，這些球星將暫別鎂光燈和奢華的生活，來到洛杉磯與多位單身女性約會，而這些女性對他們在國際體壇的地位一無所知。

在節目中，這五位球員將扮演全新角色和職業，包括廣告業務、健身教練，甚至是建築工人，並與18位來自洛杉磯的年輕貌美女性約會，他們必須在不暴露真實身份的情況下贏得這些女性的好感，挑戰的難度不言而喻。

戀愛實境秀《愛情臥底大作戰》上演刺激又感人的浪漫冒險故事。（CATCHPLAY+ 提供）

該節目將帶來充滿火花、浪漫、秘密、心碎和歡笑的浪漫冒險，而每位球員的目標都非常明確——找到真正的愛情。最後，每位足球明星將向他們心儀的對象坦承真實身份，並邀請她們回到自己的家鄉，進一步發展這段關係。究竟誰能找到真愛，誰又將心碎離場？這場刺激又感人的浪漫冒險故事即將在《愛情臥底大作戰》中展開，節目已於昨天（9日）於CATCHPLAY+獨家上架。

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