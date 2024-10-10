《黑白大廚》效應！冠軍餐廳出現黃牛 驚見「繁體中文」

29歲「拿坡里美味黑手黨」本名「權聖晙」。（Netflix提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕Netflix韓國實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》風靡全球，最終由29歲「拿坡里美味黑手黨」獲得最終勝利，除公開本名「權聖晙」之外，還拿到3億韓圜（約新台幣780萬元）獎金。權聖晙開設的義大利餐廳突然預約激增，甚至出現黃牛天價轉售，其中被權聖晙揪出的代購使用繁體中文，很多台灣網友都希望不是台灣人，不然超丟臉。

權聖晙（左）打敗《鐵人料理美國版8》得主李愛德華。（翻攝自IG）

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權聖晙因打敗《鐵人料理美國版8》得主李愛德華，連帶經營的餐廳預約也搶翻天，其中不乏黃牛。今（10）權聖晙在社群限時動態表示餐廳訂位網站癱瘓，同時也公布疑似黃牛出現。權聖晙貼出2人以10倍價錢轉賣套餐的截圖，呼籲「如果買黃牛被抓到，APP會永久列入黑名單，訂金也不會退還，並且第2步確認預約者是否為本人，確認無誤才能進餐廳。如果檢舉販賣預約券我會馬上處理（+把預約券給抓到黃牛票交易的人）。」

權聖晙公布遭到檢舉疑似黃牛的訊息，其中紅框處使用繁體中文。（翻攝自IG）

惡劣的黃牛將原本8.9萬韓圜（約新台幣2300元）的套餐炒高10倍價格，權聖晙公布網友截圖：「我要檢舉代搶票業者，po文說受到委託販售10/30 7點場次」，權聖晙回覆：「看起來好像是中國人？似乎是特定的對象，預計會取消預約」。台灣網友看到遭檢舉的代購者寫繁體中文，痛批好丟臉。

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