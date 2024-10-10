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娛樂 最新消息

歡慶國慶日！美女主播鄔凱雯擔任國慶大會主持人 「語速」成挑戰

台視主播鄔凱雯體驗總統致詞台上的視角。（台視提供）台視主播鄔凱雯體驗總統致詞台上的視角。（台視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台視將於10月10日上午8點起推出《113年雙十國慶特別報導》，由主播郭于中和張寧全程live轉播，完整呈現國慶大典中的精彩內容。主播鄔凱雯則勝任今年國慶大會主持人，首次站上大會主持第一線，距離國慶倒數僅一天，鄔凱雯表示從8月底開始密集開會、彩排，將近十次的排練也讓她現在能以平常心面對即將來臨的挑戰。

鄔凱雯過去連續多年轉播國慶大典，她坦言主持最大的挑戰是調整語速，國慶主持的語速要比平常播報慢一倍，因為在空曠場地進行，環境音與天氣都會影響觀眾聽感，為了讓大家可以聽清楚每一段介紹，語句的停頓和分秒差都必須要精準掌握。

鄔凱雯也表示，以前四小時的轉播都是看轉播螢幕，這次能夠在現場最前排觀賞表演，就像是從看台區直接升級到搖滾區，尤其是巨幅國旗的展開、雷虎小組的衝場等近距離演出，都讓她深感震撼，鄔凱雯開心表示：「這應該是擔任國慶大會主持人的最大福利之一吧！」鄔凱雯也透露前幾日彩排後，慶籌會還安排他們在總統府星光大道上拍照，也有體驗在總統及大會主席致詞台上的視角，坦言這是一輩子都不會忘記的經歷。

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