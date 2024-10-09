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娛樂 電影

與車銀優合作單曲的寶藏男孩又來了！挪威小王子佩德艾利亞斯下月來台開唱

北歐寶藏男孩佩德艾利亞斯將再度來台。（So Wonderful Presents提供）北歐寶藏男孩佩德艾利亞斯將再度來台。（So Wonderful Presents提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕北歐寶藏男孩佩德艾利亞斯（Peder Elias）去年曾三度來台參與So Wonderful Festival，與台灣建立深厚的連結，今宣布將於將於11月19日重返台灣，與台灣的「珍珠」們（粉絲）共度美好時光。

2024年佩德艾利亞斯在音樂上展現了全新的突破，繼年初與知名DJ Alan Walker合作單曲《Who I Am》席捲全球排行榜後，還緊接著參與了EXO成員D.O.的專輯製作，進一步展現他的音樂才華，三月更發行他的第二張專輯《Youth & Family》，用溫暖且真誠的旋律描繪了他對家人、成長與青春的感悟。這張專輯不僅延續他過去作品中獨特的溫柔特質，更近一步展現他更加成熟、深刻的音樂理念。

佩德艾利亞斯的作品總是充滿其特有的清新與溫柔，從《Loving You Girl》的青春惆悵，到《Bonfire》的熱烈浪漫，再到去年發行、充滿希望與愛戀的《Paper Plane》，每個人彷彿都能在Peder的作品中，找到青春時期最純真誠摯的情感，這也是他的作品如此讓人無法抗拒的原因。近期在韓國人氣爆棚的他更獻上與韓國「臉蛋天才」車銀優合作的新曲〈Hey, Hello〉，輕快旋律搭配和諧的和聲，為全球樂迷帶來了最清新溫暖的陪伴與療癒。

此次暌違一年再度來到台北演出，佩德艾利亞斯將以更成熟的姿態與台灣的「珍珠」們再次相聚。除了帶來多首新作與樂迷分享他更成熟的音樂展現之外，總是用心準備每一場演出的他，  這次將帶給台灣觀眾什麼樣的驚喜，也值得期待！

無論是早已熟悉佩德艾利亞斯的樂迷，還是對他音樂充滿好奇的新聽眾，都別錯過這場結合清新氛圍與細膩情感的演出。《Peder Elias 2024 Live in Taipei》11月19日在Legacy舉行，門票將於10月16日下午1點起在 FANSI GO 正式發售。

粉絲們還可於10月18日起加購限量VIP福利套組，享受超私密acoustic session、1:1合照等專屬福利！歡迎鎖定主辦單位Wonderful Entertainment的Facebook / Instagram （@sowonderful.asia），以取得更多活動消息。

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