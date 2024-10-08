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「鐵頭哥」汪建民病逝！《台灣靈異事件》臉書悼念：一路好走

汪建民昨晚病逝享年56歲。（翻攝自臉書）汪建民昨晚病逝享年56歲。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星汪建民罹患肺腺癌第4期，今（8）家屬證實7日病逝，享年56歲。過去他以《台灣靈異事件》中的警官「鐵頭」一角廣為人知，該劇也成為他的代表作，他離世的消息曝光後，《台灣靈異事件》官方粉專也在他的臉書貼文下方留言悼念。

《台灣靈異事件》官方粉專發悼念文。（翻攝自臉書）《台灣靈異事件》官方粉專發悼念文。（翻攝自臉書）

汪建民的妹妹於今日透過他的臉書發文證實離世消息，向外界表示感謝，「這輩子虧欠的，讓他下輩子還給各位，也懇請大家高抬貴手，給家人一些空間。」貼文曝光後，湧入不少人留言悼念，《台灣靈異事件》官方粉專也寫下「建民哥一路好走」，並在粉專上連續分享2篇有關汪建民離世的新聞以此緬懷。

汪建民因飾演《台灣靈異事件》中的警官「鐵頭」而聲名大噪。（翻攝自臉書）汪建民因飾演《台灣靈異事件》中的警官「鐵頭」而聲名大噪。（翻攝自臉書）

汪建民於1990年出道，曾因出演《梅花三弄－水雲間》與《大地勇士》而受到關注，不過真正讓他知名度大開的是，飾演《台灣靈異事件》中綽號「鐵頭」的警官，即使電視劇開播已經過了20多個年頭，仍有不少劇迷相當懷念當時的鐵頭警官。

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