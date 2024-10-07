晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

山下智久穿緊身潛水衣海釣 驚人「大肌肌」線條藏不住網看呆

山下智久是許多人心目中的男神。（翻攝自IG）山下智久是許多人心目中的男神。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕39歲日本男星山下智久出道多年依舊維持帥氣外型，是許多人心目中的男神，出演電視劇《朝5晚9》、《今際之國的闖關者》、《正直不動產》都大獲好評，人氣居高不下。近日忙碌的他難得放假前往海釣，身穿一套緊身潛水衣，真實身材全現形。

山下智久的肌肉線條全現形。（翻攝自IG）山下智久的肌肉線條全現形。（翻攝自IG）

山下智久近日迎來難得的短暫休假，於是發文分享自己假期間的日常點滴，可見他身穿黑色潛水套裝搭船出海，緊身的設計讓他的肌肉線條完全藏不住，厚壯的胸肌尤其明顯，年近40歲仍保有好身材，令不少網友讚嘆，「山神一樣帥」、「身材也太好了」、「不可能身材這麼好吧」。

事實上，山下智久非常勤於健身鍛鍊，曾在受訪時透露，自己幾乎每天都會在拍攝前後去健身房，先前也曾在IG上曝光自己的訓練菜單，包含臀推、硬舉，利用飛鳥、啞鈴進行手臂訓練等，除了有氧、無氧運動外，也不時會在家做伸展運動，讓肌肉達到放鬆效果。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中