山下智久穿緊身潛水衣海釣 驚人「大肌肌」線條藏不住網看呆

山下智久是許多人心目中的男神。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕39歲日本男星山下智久出道多年依舊維持帥氣外型，是許多人心目中的男神，出演電視劇《朝5晚9》、《今際之國的闖關者》、《正直不動產》都大獲好評，人氣居高不下。近日忙碌的他難得放假前往海釣，身穿一套緊身潛水衣，真實身材全現形。

山下智久的肌肉線條全現形。（翻攝自IG）

山下智久近日迎來難得的短暫休假，於是發文分享自己假期間的日常點滴，可見他身穿黑色潛水套裝搭船出海，緊身的設計讓他的肌肉線條完全藏不住，厚壯的胸肌尤其明顯，年近40歲仍保有好身材，令不少網友讚嘆，「山神一樣帥」、「身材也太好了」、「不可能身材這麼好吧」。

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事實上，山下智久非常勤於健身鍛鍊，曾在受訪時透露，自己幾乎每天都會在拍攝前後去健身房，先前也曾在IG上曝光自己的訓練菜單，包含臀推、硬舉，利用飛鳥、啞鈴進行手臂訓練等，除了有氧、無氧運動外，也不時會在家做伸展運動，讓肌肉達到放鬆效果。

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