宮﨑駿為小朋友買塊地！暖回饋社會：老人的責任就是與孩子對話

紀錄片《與夢前行 宮﨑駿》首登台灣大銀幕，讓人得以深入了解宮﨑駿堅持一輩子的創作理念與獨到人生哲學。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕動畫電影《蒼鷺與少年》今天（7日）於Netflix上線，製作該片的幕後記錄片《與夢前行 宮﨑駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》也即將在雙十節上映，滿滿兩小時揭露在吉卜力工作室發生的點點滴滴，從宮﨑駿與日本NHK導演荒川格的互動中可以看到大師幽默暖心的一面。

許多吉卜力迷都知道，宮﨑駿當初為了讓工作室員工能夠安心上班，特地設立了一家托兒所，裡面的小朋友都是員工們的孩子，而片中也有不少宮爺爺和小朋友們童言童語互動的可愛畫面，像是發雷根糖給大家作為猜對他年齡的獎勵，也會特別做手寫畢業證書一一頒發給孩子們。

請繼續往下閱讀...

宮﨑駿為了小朋友在吉卜力工作室旁買了一塊地，暖心回饋社會。（甲上娛樂提供）

一向致力回饋社會的宮﨑駿，在創作《蒼鷺與少年》期間，又在吉卜力工作室旁買了一塊空地，只為了讓小孩子盡情遊玩嬉戲，他在片中說：「我想等孩子們發現這裡，來踢足球之類的。」

在他創作疲累的時候，只要往一旁的窗外看，就可以看到或聽到孩子們開心玩樂的聲音，讓他覺得相當幸福，他暖心表示：「人生一定都有不好受的時期，我也有，小孩子都會往心裡藏，老年人的責任就是要跟那些孩子對話，這是我的想法。」

宮﨑駿在桌前伏案作畫的背影，讓人聯想到《蒼鷺與少年》男主角真人。（甲上娛樂提供）

威秀影城今天宣布消息，將於10月18日至11月24日獨家舉辦限時5週《宮﨑駿動畫影展》，片單包括搶先放映、場次限量的《風之谷》、《紅豬》，以及《天空之城》、《龍貓》、《魔女宅急便》、《魔法公主》、《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》、《蒼鷺與少年》共9部片，凡於活動期間內持威秀影城《與夢前行 宮﨑駿》票根，即可享影展任一單部影片250元優惠票價（每張票根限折抵一次，但不限票數與影片多寡），並可獲得影展限量A3精美2025半年曆海報一份，數量有限欲購從速，影展票預計10月16日開賣，詳洽威秀官網。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法