晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

宮﨑駿為小朋友買塊地！暖回饋社會：老人的責任就是與孩子對話

紀錄片《與夢前行 宮﨑駿》首登台灣大銀幕，讓人得以深入了解宮﨑駿堅持一輩子的創作理念與獨到人生哲學。（甲上娛樂提供）紀錄片《與夢前行 宮﨑駿》首登台灣大銀幕，讓人得以深入了解宮﨑駿堅持一輩子的創作理念與獨到人生哲學。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕動畫電影《蒼鷺與少年》今天（7日）於Netflix上線，製作該片的幕後記錄片《與夢前行 宮﨑駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》也即將在雙十節上映，滿滿兩小時揭露在吉卜力工作室發生的點點滴滴，從宮﨑駿與日本NHK導演荒川格的互動中可以看到大師幽默暖心的一面。

許多吉卜力迷都知道，宮﨑駿當初為了讓工作室員工能夠安心上班，特地設立了一家托兒所，裡面的小朋友都是員工們的孩子，而片中也有不少宮爺爺和小朋友們童言童語互動的可愛畫面，像是發雷根糖給大家作為猜對他年齡的獎勵，也會特別做手寫畢業證書一一頒發給孩子們。

宮﨑駿為了小朋友在吉卜力工作室旁買了一塊地，暖心回饋社會。（甲上娛樂提供）宮﨑駿為了小朋友在吉卜力工作室旁買了一塊地，暖心回饋社會。（甲上娛樂提供）

一向致力回饋社會的宮﨑駿，在創作《蒼鷺與少年》期間，又在吉卜力工作室旁買了一塊空地，只為了讓小孩子盡情遊玩嬉戲，他在片中說：「我想等孩子們發現這裡，來踢足球之類的。」

在他創作疲累的時候，只要往一旁的窗外看，就可以看到或聽到孩子們開心玩樂的聲音，讓他覺得相當幸福，他暖心表示：「人生一定都有不好受的時期，我也有，小孩子都會往心裡藏，老年人的責任就是要跟那些孩子對話，這是我的想法。」

宮﨑駿在桌前伏案作畫的背影，讓人聯想到《蒼鷺與少年》男主角真人。（甲上娛樂提供）宮﨑駿在桌前伏案作畫的背影，讓人聯想到《蒼鷺與少年》男主角真人。（甲上娛樂提供）

威秀影城今天宣布消息，將於10月18日至11月24日獨家舉辦限時5週《宮﨑駿動畫影展》，片單包括搶先放映、場次限量的《風之谷》、《紅豬》，以及《天空之城》、《龍貓》、《魔女宅急便》、《魔法公主》、《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》、《蒼鷺與少年》共9部片，凡於活動期間內持威秀影城《與夢前行 宮﨑駿》票根，即可享影展任一單部影片250元優惠票價（每張票根限折抵一次，但不限票數與影片多寡），並可獲得影展限量A3精美2025半年曆海報一份，數量有限欲購從速，影展票預計10月16日開賣，詳洽威秀官網。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中