晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周杰倫出手了！兌現送演唱會門票 幸運兒嗨爆「炫耀一輩子」

〔記者邱奕欽／台北報導〕周杰倫將於12月5日至8日一連4天在台北大巨蛋開唱，成為史上第一位在此舉辦演唱會的歌手，死忠鐵粉聞訊後摩拳擦掌，就等售票資訊出爐準備搶票；不過，周杰倫每每宣布開唱，門票皆以秒殺速度售罄，粉絲們因此未雨綢繆先在網路上詢問順利搶票的方法。沒想到，周杰倫在未經過公司同意下，出手要送演唱會門票，雖然僅有一個條件但難度可不小，如今這位幸運兒也出爐。

周杰倫選出一名幸運兒，說到做到送出演唱會門票。（資料照，杰威爾提供）周杰倫選出一名幸運兒，說到做到送出演唱會門票。（資料照，杰威爾提供）

周杰倫4日晚在IG發文透露最近染上「球拍上癮症候群」，也因此迷上一堆稀有的網球拍，他表示若歌迷或球友們有看到厲害的、沒看過的、超級限量的款式，「請po上主頁@我，之後再刪掉也行，到時候哥會來看看，到底有沒有我沒看過的，選出來把演唱會門票送出去，大家覺得如何？」貼文一出立刻引發瘋狂討論，許多歌迷們也分享出自己尋找的稀有球拍。

有趣的是，事後周杰倫還鬆口透露：「這篇發文沒經過公司同意，但我不管了。」他甚至掛保證表示：「不管你在任何城市，演唱會門票送出去，看得出來我找球拍找到瘋掉了吧！」如今，周杰倫說話算話選出一名幸運兒，確實送出演唱會門票並祝賀道「恭喜！」更讓該名幸運兒嗨爆直喊：「這可以吹（炫耀）一輩子！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中