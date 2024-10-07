周杰倫出手了！兌現送演唱會門票 幸運兒嗨爆「炫耀一輩子」

〔記者邱奕欽／台北報導〕周杰倫將於12月5日至8日一連4天在台北大巨蛋開唱，成為史上第一位在此舉辦演唱會的歌手，死忠鐵粉聞訊後摩拳擦掌，就等售票資訊出爐準備搶票；不過，周杰倫每每宣布開唱，門票皆以秒殺速度售罄，粉絲們因此未雨綢繆先在網路上詢問順利搶票的方法。沒想到，周杰倫在未經過公司同意下，出手要送演唱會門票，雖然僅有一個條件但難度可不小，如今這位幸運兒也出爐。

周杰倫選出一名幸運兒，說到做到送出演唱會門票。（資料照，杰威爾提供）

周杰倫4日晚在IG發文透露最近染上「球拍上癮症候群」，也因此迷上一堆稀有的網球拍，他表示若歌迷或球友們有看到厲害的、沒看過的、超級限量的款式，「請po上主頁@我，之後再刪掉也行，到時候哥會來看看，到底有沒有我沒看過的，選出來把演唱會門票送出去，大家覺得如何？」貼文一出立刻引發瘋狂討論，許多歌迷們也分享出自己尋找的稀有球拍。

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有趣的是，事後周杰倫還鬆口透露：「這篇發文沒經過公司同意，但我不管了。」他甚至掛保證表示：「不管你在任何城市，演唱會門票送出去，看得出來我找球拍找到瘋掉了吧！」如今，周杰倫說話算話選出一名幸運兒，確實送出演唱會門票並祝賀道「恭喜！」更讓該名幸運兒嗨爆直喊：「這可以吹（炫耀）一輩子！」

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