郭婞淳奪銅挨酸「老了」！ 唐從聖不忍戰酸民：人生沒有過高峰

「舉重女神」郭婞淳風光奪銅，卻有網友臭嘴酸她老了能力下滑。（資料照，記者姚介修攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運舉重女子59公斤級勇奪銅牌，她負傷上陣連奪3屆奧運獎牌，寫下台灣紀錄，卻仍有網友酸她「年紀大了、成績衰退」才無法奪金。對此，藝人唐從聖忍不住替郭婞淳抱不平。

相關新聞：紀政楊傳廣當年被寫進教科書 奧運金牌得主呢？

請繼續往下閱讀...

唐從聖為郭婞淳抱不平，認為酸民沒能體會她的辛苦。（翻攝自臉書）

郭婞淳早前因挺舉釀腰傷，因此本屆巴黎奧運抱傷參賽，在女子舉重59公斤級項目中，最終抓舉105公斤、挺舉130公斤、總和235公斤拿下銅牌。她賽後也表示已經不管銅牌或銀牌，當最後一屆奮力一舉，「不管了，反正痛就痛，比完賽再痛就好了，所以就放開來舉。」更落淚感謝自己堅持下來。

相關新聞：郭婞淳奧運奪牌感動全台灣！舅公哭了 竟是星光幫盧學叡



沒想到郭婞淳為國爭光，仍還是難敵網友攻擊，唐從聖看不下去，隔空喊話「舉重女神，你超棒的～」表示那些酸她老了、成績差的人，人生多半沒有經歷過高峰，所以無法體會郭婞淳奪冠背後辛苦付出，「另外…他們也不見得有把握和那個運氣，能活到妳現在的歲數」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法