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郭婞淳奪銅挨酸「老了」！ 唐從聖不忍戰酸民：人生沒有過高峰

「舉重女神」郭婞淳風光奪銅，卻有網友臭嘴酸她老了能力下滑。（資料照，記者姚介修攝）「舉重女神」郭婞淳風光奪銅，卻有網友臭嘴酸她老了能力下滑。（資料照，記者姚介修攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運舉重女子59公斤級勇奪銅牌，她負傷上陣連奪3屆奧運獎牌，寫下台灣紀錄，卻仍有網友酸她「年紀大了、成績衰退」才無法奪金。對此，藝人唐從聖忍不住替郭婞淳抱不平。

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唐從聖為郭婞淳抱不平，認為酸民沒能體會她的辛苦。（翻攝自臉書）唐從聖為郭婞淳抱不平，認為酸民沒能體會她的辛苦。（翻攝自臉書）

郭婞淳早前因挺舉釀腰傷，因此本屆巴黎奧運抱傷參賽，在女子舉重59公斤級項目中，最終抓舉105公斤、挺舉130公斤、總和235公斤拿下銅牌。她賽後也表示已經不管銅牌或銀牌，當最後一屆奮力一舉，「不管了，反正痛就痛，比完賽再痛就好了，所以就放開來舉。」更落淚感謝自己堅持下來。

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沒想到郭婞淳為國爭光，仍還是難敵網友攻擊，唐從聖看不下去，隔空喊話「舉重女神，你超棒的～」表示那些酸她老了、成績差的人，人生多半沒有經歷過高峰，所以無法體會郭婞淳奪冠背後辛苦付出，「另外…他們也不見得有把握和那個運氣，能活到妳現在的歲數」。

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