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紀政楊傳廣當年被寫進教科書 奧運金牌得主呢？

林郁婷凌晨在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌。（記者陳志曲攝）林郁婷凌晨在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌。（記者陳志曲攝）

〔記者林南谷／台北報導〕走過70、80年代的五、六年級生，一定記得當年小時候念的教科書，都會讀到替台灣拿下奧運銀牌、銅牌的田徑選手楊傳廣、紀政，隨著越來越多選手為國爭光在奧運拿下金牌，他（她）們也該被寫進教科書嗎？

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「台灣拳后」林郁婷今（11）日凌晨在巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰，以5：0擊潰波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），勇奪我國史上首面拳擊奧運金牌，也是台灣代表團本屆第2金。

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即使面對性別爭議紛擾，林郁婷依舊堅定心志勇奪金牌，讓知名律師林智群隨即在臉書發聲表示，大家小時候念書都會知道紀政、楊傳廣，「這種被寫進教科書的體育神人，紀政的奧運成績是銅牌，楊傳廣的奧運成績是銀牌（他們是田徑，要跟外國選手比賽，難度很高）。」

話鋒一轉，林智群直言：「現在我們有一堆奧運金銀銅選手的故事，可以寫到教科書上。」

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