陳詩媛接機王齊麟進管制區遭轟 航警局：程序上完全合法

陳詩媛（左）甜蜜接機卻遭批評，讓王齊麟心疼又自責。（資料照，記者姚介修攝）

〔記者姚介修／桃園機場報導〕針對今日有媒體指出王齊麟女友陳詩媛進入管制區是應由航警局負責，依據民航機場管制區進出管制區作業規定，航警局是依教育部來函核借機場臨時通行證，並沒有違反任何規定，陳詩媛確實是合法進去管制區，這點是沒有爭議。

該事件引爆點是在8月7日奧運羽球金牌選手王齊麟，搭乘長榮BR88班機於7時19分返抵桃園國際機場第二航廈，其女友陳詩媛由教育部發文請航警局合核發公務接待證，並由體育署人員引導至桃機二航廈發證檯申借公務接待通行證，並持通行證由體育署人員引導至二樓北公務門進入管制區接機。借證公文造冊名單上會有陳詩媛相關資料，現場會核對身分，如果符合造冊名單資訊，航警局就會核發公務接待證進入管制區接機或送機，所有政府相關單位都是使用這個機制。

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事發多日，當事人道歉，未料，今日有媒體指出陳詩媛進入管制區應該由航警局負責的報導，航警局才在晚間發出澄清說明。

航警局指出，依據民航機場管制區進出管制區作業規定，公務接待通行證可由中央各目的事業主管機關代為具函申借，陳詩媛案是由教育部依規定於113年8月6日函文向本局申借，來函載明替中華全民羽球發展協會吳姓理事長及陳詩媛借證，函文亦有提供借證人員之身分個資，符合借證規定。

航警局說明，當事人陳詩媛於7日清晨由體育署人員全程陪同借證接機，並協助引導通關，依公務接待通行證迎賓流程，桃園機場第二航廈係由二樓北公務門進入管制區，由一樓入中管制崗出海關室後由入中崗哨同仁於公務接待通行證副卡上核章，媛進出亦均符合通關動線。程序上也完全合法。

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