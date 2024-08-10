扮水果奶奶26年！趙自強曝與女兒「可愛默契」 被問退休回應了

水果奶奶今出席活動。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕長壽兒少節目《水果冰淇淋》主持人水果奶奶今（10）日出席活動見面會，現場吸引許多大人小孩到現場同樂，提到13歲的女兒從小就看水果奶奶節目長大，坦言父女間都有個默契、不去戳破「水果奶奶」的身分，「小朋友很有趣，他們會自己去呵護一個夢，不會說破，這個心態很美妙。」

趙自強扮演水果奶奶已有26年，被問及是否想過退休，他則表示自己還很年輕，「會有人說我怎麼這麼聰明，一直就65歲老起來等了，那我也還沒到水果奶奶的年紀，算起來我也算年輕。」也說會一直為小朋友服務，有時遇到家長帶孩子來，家長還會說自己是從小看水果奶奶到大，「如果再過幾年，或許可以看到第3代觀眾。」

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水果奶奶今出席活動。（記者王文麟攝）

而近年狼師案受到關注，他也提到兒少節目也為此做了改變，除了在節目中塑造美好泡泡，也教小朋友如何防範，強調要先懂得如何保護自己，才能幫助別人，「以前長輩會教小朋友如果有人問路要帶他去，現在會改成宣導要在有其他大人的情況下帶路。要變成不是脆弱的善良，而是有力量的善良，新時代的兒童節目價值觀必須保護這個時代的小朋友。」

他也提到節目一直有隨著時代做變遷，為此更練習新的舞蹈，坦言有稍微辛苦一點，要有更好的體力去接受新的挑戰，趙自強幽默提到：「像我們常在節目裡說『不要喝太多的含糖飲料、不要吃冰的、三餐要正常、營養要均衡、多吃蔬果啊』真的好像講給我們大人聽的，有時候知道跟做到的距離怎麼會差這麽多，我現在也在努力做這些事情。」

水果奶奶今出席活動。（記者王文麟攝）

公視暑假年度兒少品牌《2024FUN出大能力 公視遊樂派對》，8月9日至8月11日在新光三越台北信義新天地A9九樓舉辦，週末兩天更有兒少主持人水果奶奶、嚴天浩、詹喬愉、小岳哥哥齊聚在歡樂舞台現身與大小朋友同樂。

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