羅時豐爆與姪子拆夥下架YT！曾國城鬆口揭內情 曝「合作可能」

〔記者林欣穎／台北報導〕羅時豐近年靠著YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」翻紅，訂閱數逼近80萬人次，成了「國民姑丈」再創事業巔峰。未料昨羅時豐大動作宣布與原來的團隊切割，疑似與原本頻道的幕後推手姪子張敏慎鬧翻，羅時豐好友曾國城被問及此事也透露細節。

曾國城（右）與羅時豐是多年好友，還曾合體拍片。（翻攝自YT）

羅時豐昨宣布未來將出現在外甥經營的全新頻道「大牛比較懶」，而張敏慎事後更發文強調「頻道是我的啦」！全文未提及羅時豐，遭外界猜測是否關係生變，曾國城則說，雖然他不是當事人，但覺得每段關係都很有可能「合久必分，分久必合」，相處久了總會有些理念不一樣。

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提到有看過相關報導，不過從文字上看來，沒有講得很清楚，「我想也許就是行事風格上有所不同，而且他們頻道經營這麼久了，不可能這麼大動作突然下架，以大牛的個性是不會跟人計較的，他就是歡喜開心做的人。」

曾國城過去曾上過羅時豐的頻道，拍攝走訪曾拌麵宜蘭館上下集，「聽說效果蠻好的，也有跟大牛聊過網路影音的籌辦製作，但我目前舞台劇跟電視節目的行程卡得有點緊，等我行有餘力的話，我也蠻期待跟網路世界的朋友碰個面。」

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