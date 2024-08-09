郭婞淳奪銅牌！柯震東送上祝福 自嘲「我最蹭」

郭婞淳（右）以抓舉105公斤、挺舉130公斤的成績奪銅牌，柯震東po文送上祝福。（翻攝自Threads、資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣「舉重女神」郭婞淳昨（8）日晚在巴黎奧運以抓舉105公斤、挺舉130公斤的成績奪銅牌，感動全台灣民眾。對此，藝人柯震東也po文送上祝福，更在文末自嘲「震東最蹭」，引發關注。

柯震東在Threads上發文祝賀：「銅牌也已經是最棒的！婞念最棒！」接著自嘲「震東最蹭！」（翻攝自Threads）

郭婞淳此次雖沒能帶走金牌，不過已經連續3屆奪獎牌，成為台灣第一人。柯震東第一時間在Threads上發文祝賀，喊話：「銅牌也已經是最棒的！婞念最棒！震東最蹭！」，最後一句自嘲，引網友猜測是因為先前曾在（G）I-DLE舒華的IG留言，被網友嗆是蹭熱度。

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柯震東貼文一出，引來不少網友笑虧，「自己先講，就不用怕別人罵了」、「震東原來也有看！」、「自嘲模式開啟」、「就等著你蹭」。

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