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娛樂 最新消息

《死侍與金鋼狼》刷新漫威雙救星生涯紀錄！飆破8.24億美金登攀事業高峰

《死侍與金鋼狼》持續創紀錄，上週末更登上影史R級電影北美票房冠軍。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙今年唯一大銀幕鉅作《死侍與金鋼狼》持續在全球熱賣，除了電影本身創紀錄，更雙雙刷新被視為「漫威雙救星」的「死侍」萊恩雷諾斯與「金鋼狼」休傑克曼生涯紀錄，登上兩人從影全球及北美票房冠軍，為兩人事業再攀高峰。

《死侍與金鋼狼》上週末（8月2至4日）在北美初步統計以9700萬美金（約台幣31.62億元）蟬聯雙週冠軍，創下史上最好的R級（美國的限制級）電影次週末成績，累積票房也以3.95億美金（約台幣128.77億元）登上2024年北美票房亞軍，僅次於迪士尼自家的《腦筋急轉彎2》。

該片不僅創下《死侍》系列北美最好成績，同時超越2004年《受難記：最後的激情》以3.7億美金（約台幣120.62億元）維持了20年的紀錄，登頂「影史R級電影北美票房冠軍」，預計當地時間週一（5日）結束，將成為影史首部北美賣破4億美金（約台幣130.4億元）的R級電影。

《死侍與金鋼狼》讓萊恩雷諾斯（右）及休傑克曼再攀生涯高峰，雙雙登上兩人從影全球及北美票房冠軍。（漫威影業提供）

而《死侍與金鋼狼》的全球票房也已高達8.24億美金（約台幣268.62億元），除了同樣登上2024年全球票房亞軍，一樣創下《死侍》系列全球最高票房，更有望於本週改寫2019年《小丑》以10.64億美金（約台幣346.86億元）創下的紀錄，登上「影史R級電影全球票房冠軍」。

至於台灣票房，粗估至昨天已達台幣1.89億元，詳細票房數字下午揭曉。《死侍與金鋼狼》持續在台上映中。

《死侍與金鋼狼》全球寫紀錄（截至8月4日）

開片紀錄：

2024年全球票房開片冠軍（4.44億美金）

2024年北美票房開片冠軍（2.11億美金）

2024年台灣票房開片冠軍（台幣1.02億）

R級電影紀錄：

影史R級電影全球開片冠軍（4.44億美金）

影史R級電影北美開片冠軍（2.11億美金）

影史R級電影北美票房冠軍（3.95億美金）

《死侍》系列紀錄：

《死侍》系列全球票房冠軍（8.24億美金）

《死侍》系列北美票房冠軍（3.95億美金）

萊恩雷諾斯與休傑克曼個人紀錄：

從影最高全球票房（8.24億美金）

從影最高北美票房（3.95億美金）

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