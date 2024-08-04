（影音）崔振赫《她的日與夜》今晚結局！54歲李姃垠演活「少女心」被讚爆

李姃垠（左起）、崔振赫、鄭恩地主演《她的日與夜》今晚將結局。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《她的日與夜》劇情高潮迭起，今（4）晚將播第16集大結局，54歲的李姃垠在戲中要演出20多歲少女心的角色「林順」，獲眾多粉絲喜愛，她和男主角崔振赫、鄭恩地稍早曝光劇終感言，謝謝戲迷支持。

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鄭恩地（左）、崔振赫能否如願走下去，最後一集將揭曉。（翻攝自IG）

李姃垠自飾演韓片《寄生上流》管家走紅後，戲約不斷，她在《她的日與夜》中當上高年級實習生後，對交辦事項竭盡全力、充滿熱情的樣貌感染戲迷，替粉絲帶來勇氣。

李姃垠表示：「對於每個場面都很苦惱，要給觀眾帶來什麼樣的快樂，不過當我知道觀眾看戲很開心時，突然一下子有了意義。」她在第7集跳起鄭恩地所屬的女團Apink代表作《Mr.Chu》，娛樂眾人，畫面令人難忘。

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鄭恩地飾演的李微進真誠展現出青春少女的喜怒哀樂，令觀眾有很深的共鳴，特別是她和崔振赫飾演的「桂志雄」從隱瞞雙重生活，到浪漫羅曼史，引領劇集走向活潑、快樂的氛圍。

鄭恩地坦言，「一開始覺得微進的生活步調和我差很大，很懷疑為何她對很多事情都猶豫、害怕呢？不過雖然有很多問號，但我同樣理解、尊重這個角色。」透露想替所有和微進一樣的人們加油。

崔振赫飾演的檢查官追查連續殺人案件，還自然的展現男人之間的感情，讓角色魅力倍增，也讓觀眾心動；崔振赫開心表示，「這是演戲以來，氣氛最好的劇組了，能和導演在內的工作人員一起工作，感到很幸福。」

隨著殺人案真兇「羅鈺喜」被逮補，剩下林順的老年樣貌秘密即將揭曉，究竟是否能讓戲迷滿意，今晚最終集將揭曉，《她的日與夜》在Netflix上架。

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